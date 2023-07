Elton John: Vom Paradiesvogel zur queeren Ikone

Elton John hat während seiner Karriere viele Wege bereitet. Als Ausnahmekünstler, in den weltweiten Charts. Und in der queeren Community. Viele Jahre seines Lebens war Elton John nur der Musiker mit den schrillen Outfits. Ein Paradiesvogel, der auf der Bühne mit Geschlechterrollen spielte, sich extravagante Kostüme anzog, alles nicht unüblich für einen Star in den 1970er-Jahren. Sein Kollege und späterer Freund Freddie Mercury stand ihm in dieser Zeit in nichts nach. Und beide hatten ein Geheimnis: ihre Homosexualität. Elton John entschied sich, der Geheimhaltung ein Ende zu setzen – und entwickelte sich damit zu einem der größten queeren Vorreiter als Ikone der Popmusik.

Die Schritte, die Elton John geht, sind zaghaft. Bevor er offen zum Schwulsein steht, outet er sich 1976 im „Rolling Stone“ als bisexuell. Privat hatte er da bereits seit fünf Jahren eine Beziehung mit seinem Musikmanager John Reid, die 1975 endete. Während des Interviews erklärte er mutig: „Es ist nichts Falsches daran, mit jemandem des eigenen Geschlechts ins Bett zu gehen. Ich denke, jeder ist bis zu einem gewissen Grad bisexuell. Ich glaube nicht, dass das nur ich bin. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, du bist bisexuell. Ich glaube, jeder ist bisexuell.“

Zweites Outing im „Rolling Stone“

In dem Interview spricht John von seiner Überzeugung, dass eine liebevolle Beziehung nur mit einer Frau länger halten würde. 1983 lernte er die deutsche Toningenieurin Renate Blauel kennen, der er auf seiner Tour durch Australien einen Antrag machte. Eine Zeit, in der er Kokain konsumiert, unglücklich ist, weil er hoffte, in einer Beziehung mit einer Frau Erfüllung zu finden. Vier Jahre hält die Ehe.

Es ist wieder eine Trennung und wieder ein Gespräch mit dem „Rolling Stone“, die John dazu brachten, zu sich und seiner Sexualität zu stehen. Er sagte dem Magazin 1988, dass er sich „mit seinem Schwulsein ziemlich wohl“ fühle. Da war John bereits 41 Jahre alt. In einem späteren Interview sagt er, dass seine Sexualität nie ein Geheimnis, eher öffentliches Wissen war. Er habe nur darauf gewartet, gefragt zu werden.

Sein öffentliches Coming-out hat er in einer Zeit, in der die Angst vor Aids umherging, Homosexuelle als größte „Risikogruppe“ galten. John setzt sich gegen die Stigmatisierung ein und gründet 1992 die Elton John Aids Foundation, mit der er seitdem mehrere Hundert Millionen Dollar an Spenden gesammelt hat. Jedes Jahr lädt er Prominente ein, um für die Aids-Prävention zu sammeln. Jedes Jahr kommen dort auch Menschen hin, die er in ihrer Reise zu ihrer eigenen Sexualität begleitet und inspiriert hatte.

Ein Telefonat mit Putin?

Neben seiner Aids Foundation, die jahrelang von seinem Ehemann David Furnish geleitet wurde, setzt er sich auch im Alltag für queere Menschen ein. John und Furnish waren eines der ersten Paare, die 2005 im Vereinigten Königreich eine Lebenspartnerschaft eingingen. Sie heirateten 2014 in England, kurz nachdem dort die Ehe für alle eingeführt wurde und haben zwei Söhne. Auch heute noch ist das unter Stars der A-Liste kein alltäglicher Anblick.

2005 machte die Meldung die Runde, dass John mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über LGBTQI+-Rechte am Telefon gesprochen hatte. Der Kreml dementierte das zwar, erklärte aber, dass Putin bereit sei, mit John zu sprechen.

Bis heute, Jahrzehnte nach seinem offiziellen Coming-out, ist Elton John laut und kämpft für die Rechte queerer Menschen. Zuletzt zeigte er sich besorgt über die Entwicklung der USA. Auch wenn die Abschiedstournee ein Ende findet, wird Elton John nicht aus dem Rampenlicht verschwinden: Im Herbst will John wieder ins Studio, um eine neue Platte aufzunehmen. Und seine Stimme nutzen, um weiter gegen Diskriminierung anzuarbeiten.

