Englands Fußballprofis adoptieren „Dave the Cat“

Den WM-Pokal haben sie zwar wieder nicht geholt, mit leeren Händen kommen Englands Fußballer trotzdem nicht nach Hause. Die herumstreunende Katze „Dave the Cat“, die die englischen Kicker im WM-Quartier in Katar lieb gewonnen hatten, wurde nun von Kyle Walker und John Stones adoptiert.

Auf Twitter ist ein Schnappschuss zu sehen, der die Liebe der Manchester-Spieler zu dem Tier dokumentiert. Darauf zu sehen ist Kater Dave, wie er zwischen den beiden Fußballern sitzt und sich von John Stones kraulen lässt.

Wie mehrere englische Medien berichteten, muss die Katze nur noch die Quarantäne überstehen, bevor sie nach Manchester überführt werden kann. Die dauert ganze vier Wochen. Unklar ist, wer die Katze dann bekommt.

Im Netz zeigen sich die Fans teils belustigt, teils begeistert über das tierische Mitbringsel aus Katar. Nachdem die Engländer im Viertelfinale aus dem Turnier ausgeschieden sind, freut man sich, dass die Mannschaft nicht ohne ein Mitbringsel auf die Insel zurückkehrt.

„Something is coming home“

Das berühmte Lied hätten „Three Lions“ der britische Rockband „Lightning Seeds“ hätten die Fans zum Sieg der Mannschaft vermutlich lieber gesungen. Aber der Text „It‘s coming home, it‘s coming home, Football‘s coming home“ lässt sich auch auf den Kater anwenden.

Ein Nutzer schreibt zum Beispiel auf Twitter: „Still hurts so much but at least we‘re gonna bring Dave the cat home“. Übersetzt bedeutet das: „Es tut immer noch so weh, aber wenigstens bringen wir Dave die Katze nach Hause“.

