Er genießt sein Erdnussbuttereis: Ex-Präsident Jimmy Carter ist noch wohlauf

Norcross. Drei Monate nach dem Beginn seiner Hospiz-Behandlung ist der frühere US-Präsident Jimmy Carter seinem Enkelsohn Jason zufolge noch wohlauf. Der 98-jährige Carter und seine 95-jährige Frau Rosalynn verbringen zu Hause Zeit mit der Familie, wie Jason Carter am Dienstag mitteilte. Sein Großvater verfolge die öffentliche Diskussion über sein politisches Vermächtnis und werde über die humanitäre Arbeit des Carter-Zentrums auf dem Laufenden gehalten. Sein Großvater genieße es, Erdnussbuttereis zu essen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Sie treffen zur Zeit nur Familie, aber sie machen das auf die bestmögliche Art: beide zusammen zu Hause“, sagte Jason Carter über seine Großeltern. „Sie sind seit mehr als 70 Jahren zusammen.“

Mehr zum Thema Keine weitere medizinische Behandlung Früherer US-Präsident Jimmy Carter begibt sich in Hospizpflege

„Jetzt sage ich euch einfach, im Oktober wird er 99“

Carter ist der älteste noch lebende frühere US-Präsident. Er gab im Februar bekannt, dass er sich nach einer Reihe von kurzen Krankenhausaufenthalten in Hospiz-Behandlung begeben werde. Er werde den Rest seines Lebens in seinem Haus in Plains im US-Staat Georgia verbringen. Es gab keine öffentlichen Angaben zu einer Krankheit des Ex-Präsidenten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der frühere UN-Botschafter unter Carter, Andrew Young, sagte der AP, er habe vor einigen Wochen das Ehepaar Carter besucht. Es habe ihm gefallen, dass er und die anderen „über die alten Zeiten lachen und witzeln konnten“.

Der 91-jährige Young und Jason Carter nahmen am Dienstag an einer Feier für den Ex-Präsidenten in Norcross, nordöstlich von Atlanta, teil. Jason Carter sagte zu den versammelten Bewunderern seines Großvaters, als die Hospiz-Behandlung angefangen habe, sei man davon ausgegangen, dass der frühere Präsident nicht mehr lange leben würde. „Jetzt sage ich euch einfach, im Oktober wird er 99.“

RND/AP