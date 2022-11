Nach Erdbeben in Indonesien: Suche nach Vermissten dauert an

So engagiert sich Kiel am 25. November gegen Gewalt an Frauen

Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Mit symbolischen roten Bänken, einer Brötchentüten-Aktion im Citti Park, einem Orange Walk durch die Holstenstraße und anderen Veranstaltungen beteiligen sich viele Akteurinnen und Akteure. Das ist am Freitag in Kiel geplant.