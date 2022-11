Mindestens 162 Tote und Hunderte Verletzte bei Erdbeben in Indonesien

Jakarta. Ein starkes Erdbeben in Indonesien hat mindestens 162 Menschen das Leben gekostet. Hunderte weitere seien verletzt worden, sagte der Gouverneur von West Java, Ridwan Kamil, am Montag. Bei den meisten Toten handle es sich um Kinder. Viele hätten nach Ende des regulären Schulbetriebs noch Islamunterricht gehabt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben der Stärke 5,6 in einer relativ geringen Tiefe von zehn Kilometern. Das bedeutet, dass die Energie der Erdstöße kaum gemindert an die Erdoberfläche gelangt und große Schäden anrichten kann. Zu spüren war das Beben auch im Großraum der Hauptstadt Jakarta. Einwohner flohen aus beschädigten Gebäuden, manche mit Blut und Staub verschmiert, andere mit Kindern auf dem Arm. Die Häuser von mehr als 13 000 Menschen waren so schwer beschädigt, dass sie in Notquartieren untergebracht werden mussten.

Erdbeben in Indonesien: Viele Menschen unter Trümmern

Die Ladeninhaberin Dewi Risma sagte, sie habe Kundschaft bedient, als die Erde zu beben begann. Sie sei zum Ausgang gerannt und habe drei Erdstöße gespürt. „Die Autos auf der Straße haben angehalten, weil das Beben so stark war“, sagte sie. Der erste Erdstoß sei der stärkste gewesen und habe zehn Sekunden gedauert. „Das Dach des Geschäfts neben dem Laden, in dem ich arbeite, ist eingestürzt“, sagte sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rettungskräfte behandelten Verletzte vor großen Krankenhäusern auf Terrassen und Parkplätzen, legten Infusionen und machten Wiederbelebungsversuche. Retter und Zivilisten suchten nach möglicherweise unter den Trümmern eingeschlossenen Menschen. In dem Dorf Cijedil saßen laut Katastrophenschutzbehörde 25 Menschen unter den Trümmern fest.

Mindestens 25 Nachbeben

Rund um die Stadt Cianjur, die etwa 175.000 Einwohner hat, gab es auch mehrere Erdrutsche, wodurch Straßen blockiert waren. Dutzende Gebäude wurden den Angaben zufolge beschädigt, darunter auch ein islamisches Internat und ein Krankenhaus. Gouverneur Kamil sagte, die Behörden sammelten immer noch Informationen über Schäden.

„Das Erdbeben hat sich so stark angefühlt“, sagte die Angestellte Vidi Primadhania. Sie sei mit ihren Kollegen über die Feuertreppe aus dem Büro im neunten Stock geflüchtet. Andere Menschen suchten unter Schreibtischen Schutz. Die indonesische Behörde für Geophysik berichtete von mindestens 25 Nachbeben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Indonesien mit seinen mehr als 270 Millionen Einwohnern liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, auf dem es wegen tektonischer Verschiebungen häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen kommt. Dass ein Erdbeben in Jakarta zu spüren ist, ist aber eher selten.

Im Februar kamen bei einem Erdbeben der Stärke 6,2 in West-Sumatra 25 Menschen ums Leben. Im Januar 2021 wurden mehr als 100 Menschen getötet, als ein ebenso starkes Erdbeben die Provinz West-Sulawesi erschütterte. Durch ein gewaltiges Beben in Indischen Ozean mit nachfolgendem Tsunami kamen im Jahr 2004 fast 230 000 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen in Indonesien.

RND/AP