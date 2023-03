Starkes Erdbeben erschüttert Afghanistan und Pakistan

Ein Erdbeben der Stärke 6,5 ereignet sich am Abend in Afghanistan. Die Erschütterungen sind auch in Nachbarländern zu spüren.

Ein starkes Erdbeben hat sich am Dienstagabend (Ortszeit) im Nordosten von Afghanistan ereignet. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke des Bebens auf 6,5. Den Angaben zufolge ereignete sich das Erdbeben in einer Tiefe von mehr als 187 Kilometern. Berichte über Verletzte oder Schäden lagen zunächst nicht vor.

Laut USGS lag das Epizentrum des Erdbebens in der nordafghanischen Provinz Badachschan 40 Kilometer östlich in der Ortschaft Dschurm. Berichten zufolge waren die Erschütterungen unter anderem auch in Indien und Pakistan zu spüren. Laut CNN liefen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Menschen auf die Straßen, um sich in Sicherheit zu bringen, Gebäude schwankten.

