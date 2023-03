Tote und Verletzte: Schweres Erdbeben erschüttert Pakistan und Afghanistan

Ein Erdbeben der Stärke 6,5 ereignet sich am Abend in der pakistanisch-afghanischen Grenzregion. Ersten Berichten zufolge gibt es Tote und Verletzte - auch in Pakistans Hauptstadt Islamabad schwankten die Häuser.

Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion von Pakistan und Afghanistan hat es am Dienstagabend (Ortszeit) Tote und Verletzte gegeben. Nach Angaben einer örtlichen Katastrophenschutzbehörde kamen in der nordpakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa mindestens neun Menschen ums Leben, mindestens 30 weitere wurden verletzt.

In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad liefen laut des Senders CNN Menschen auf die Straßen, um sich in Sicherheit zu bringen, Gebäude und Mauern schwankten. Ähnliche Szenen spielten sich in der afghanischen Hauptstadt Kabul ab. Auch in Indien sei das Erdbeben zu spüren gewesen. In sozialen Medien verbreitete Fotos zeigen eingestürzte Gebäude.

Laut der pakistanischen meteorologischen Behörde hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,8. Die US-Erdbebenwarte USGS verortete das Epizentrum des Erdbebens in der nordafghanischen Provinz Badachschan unweit der Ortschaft Dschurm und gab für den Ort eine Stärke von 6,5 an. Den Angaben zufolge ereignete sich das Erdbeben in einer Tiefe von mehr als 187 Kilometern. Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam nannte auf seiner Internetseite eine Stärke von 6,5.

Der pakistanische Premierminister Shebaz Sharif erklärte, er habe Mitarbeiter des Katastrophenschutzes angewiesen, auf jede Lage vorbereitet zu sein. Sabihullah Mudschahid, ein Sprecher der Taliban-Regierung in Afghanistan, twitterte, das Ministerium für öffentliche Gesundheit habe alle Gesundheitszentren aufgefordert, in Bereitschaft zu bleiben.

Immer wieder kommt es zu schweren Erdbeben in der Region am Hindukusch und den Nachbarländern, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Bei einem verheerenden Erdbeben waren im Sommer 2022 in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen.

