Erdbeben in Neuseeland hatte Stärke 6,0

Österreichs größter See ist in Gefahr: Wasser aus der Donau soll ihn retten

Wer im Neusiedler See in Österreich schwimmen will, muss weit laufen: In dem Flachwasser nahe der ungarischen Grenze kann man auch nach Kilometern noch stehen. Das Gewässer hat ein strukturelles Problem - nun soll die Donau helfen.