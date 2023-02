Türkei öffnet Grenzübergang zu Armenien für humanitäre Hilfen

30 Jahre lang war ein Grenzübergang zwischen der Türkei und Armenien geschlossen. Nach den schweren Erdbeben hat die Türkei nun jedoch die Grenze zum verfeindeten Nachbarland geöffnet. Fünf Lastwagen mit Hilfsgütern konnten so am Samstag in das vom Erdbeben verwüstete Land einreisen.