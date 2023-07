Erdrückende Daten aus New York: Der Mensch versenkt seine Küstenstädte

Das Guckloch in eine versunkene Welt besteht aus einem quadratischen Metallrahmen, neben ihm türmt sich ein Hügel ausgebuddelten, feuchten Wattbodens auf. Frauen und Männer beugen sich bedächtig über den freigelegten Quadratmeter – und blicken einem sieben Jahrhunderte alten Mythos in die Augen. Die Gruppe erfasst die Strukturen, interpretiert sie mit geschultem Blick, dann zieht sie wieder davon, bevor die Gezeitenkräfte sich ihren Besitz zurückholen. Rungholt gehört den Fluten.

Es ist einige Wochen her, dass ein aus Archäologen und Geophysikern bestehendes Forscherteam mit dem an die Öffentlichkeit ging, was es da draußen im nordfriesischen Wattenmeer gefunden hatte: die Hauptkirche des sagenumwobenen mittelalterlichen Handelsplatzes Rungholt. Viele Legenden ranken sich um das „Atlantis des Nordens“, der Untergang Rungholts, sagt man sich, sei Gottes Strafe für Hybris und Prunksucht gewesen. Die Wissenschaft sagt nüchterner: Rungholt ist durch die Flut von 1362 von der Landkarte getilgt worden. Die Sturmflut hatte demnach leichtes Spiel, sie traf auf einen geschwächten Gegner, auf eine Siedlung, die auf Sand und Torf gebaut, durch Entwässerung der Böden bereits abgesackt war. Als die Deiche brachen, war ihr Schicksal besiegelt.

Im Mai wurde auch dank des Exzellenzclusters ROOTS die untergegangene Kirche von Rungholt im nordfriesischen Wattenmeer gefunden. © Quelle: Ruth Blankenfeldt Schleswig

Und damit ab nach New York. Die Millionenmetropole an der US-Ostküste, funkelnd und rastlos, könnte atmosphärisch kaum weiter entfernt sein vom Schlickgrab da drüben auf der anderen Seite des Atlantiks, das im Takt der Tide vor sich hingärt. Und doch sind sich beide in einer Hinsicht nicht unähnlich. Denn fast zeitgleich zur Meldung vom Fund der Überreste der Rungholter Kirche ging über den Ticker: New York City, auf unstetem Grund errichtet, sackt ab – unter dem schieren Gewicht seiner Wolkenkratzer, den Kathedralen der Moderne.

Ein vierköpfiges Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der American Geophysical Union hat berechnet, dass die Masse von mehr als einer Million Gebäuden den Untergrund jährlich im Schnitt um einen bis zwei Millimeter absinken lässt, an einigen Stellen liegt das Setzungspotenzial je nach Bodenbeschaffenheit bei 60 Zentimetern. New York zwingt sich mit seiner extrem dichten, bisweilen gigantomanischen Bebauung selbst in die Knie – und der Atlantik kommt ihr von unten entgegen, der Meeresspiegel steigt durch den Klimawandel Zentimeter um Zentimeter. Die Stadt an der Mündung des Hudson River steht unter Druck. Und zwar sprichwörtlich.

Mehr als 750 Millionen Tonnen lasten auf New York

Ist New York also dem Untergang geweiht? Werden Forscher einer fernen Zukunft auf dem Meeresgrund des Westatlantik die zerklüfteten Ruinen einer Stadt auffinden, die sich selbst zur Last wurde? Auch wenn hier und da schon von „Atlantis 2.0″ zu lesen ist: Die Abgesänge kommen dann doch ein wenig früh. Trotzdem: Das Absinken des Grunds durch die Bebauung, deren Gewicht auf etwas mehr als eine Dreiviertelmilliarde Tonnen geschätzt wird, verschärft die Herausforderungen für den Küstenschutz in und um New York. Big Apple, big trouble.

Ein Anruf bei Athanasios Vafeidis, Professor am Geographischen Institut der Universität Kiel, Leiter der Arbeitsgruppe Küstenrisiken und Meeresspiegelanstieg. Im deutschsprachigen Raum gilt Vafeidis als einer derer, die sich mit dem Phänomen der Subsidenz am besten auskennen. Subsidenz beschreibt die Gesamtheit aller Vorgänge, die letztlich zum Phänomen der Landabsenkung führen, das New York so zu schaffen macht.

Man muss sich die Erde wie ein gigantisches Kissen vorstellen

Zunächst einmal, erklärt Vafeidis, gebe es natürliche Gründe für das Absinken, vor allem den Effekt des sogenannten „glacial isostatic adjustement“ (GIA), im Deutschen bekannt als Glazialisostasie. Dahinter verbirgt sich die Formung der Erdkruste durch die Auflast von Gletschern – und was passiert, wenn diese Gletscher nicht mehr da sind. Eine Erkenntnis: Wo einst schwere Eismassen den Boden niederdrückten, springt er in Zeitlupe zurück in seine Form. Skandinavien etwa ist so ein Fall, die Halbinsel in Nordeuropa, während der letzten Kaltzeit von einem massiven Eisschild bedeckt, erhebt sich um etwa acht Millimeter pro Jahr, erlebt den Anstieg der Weltmeere um jährlich rund 3,5 Millimetern also faktisch als Sinken. Weil aber nichts folgenlos bleibt, hat der Prozess eine Konsequenz, von der vor allem Küstenregionen betroffen sind. „Das Problem ist, dass sich das Land durch die Anhebung eines Bereiches in anderen Bereichen deformiert“, sagt Vafeidis. „Es sinkt ab.“

Man muss sich die Erde also wie einen Teig vorstellen, wie ein gigantisches Kissen. Das mit dem festen Boden unter den Füßen ist ein grundlegend falsches Bild, das der Mensch von seinem Lebensraum hat. Zumal er, und da wird die Sache bedrohlich, diesen Effekt noch verstärkt. Durch Staudämme, die den Flussmündungen an den Küsten natürliche Sedimentablagerungen vorenthalten. Durch die Entnahme von Grundwasser, ein hinlänglich bekanntes Problem, Jakarta in Indonesien gilt nicht zuletzt wegen illegal abgepumpten Grundwassers als – im Wortsinne – dem Untergang geweiht, mit Nusantara auf Borneo baut man sich deshalb gerade eine neue Hauptstadt. Japans Hauptstadt Tokio ist durch Grundwasserentnahme im 20. Jahrhundert dem Meeresspiegel fünf Meter entgegengekommen.

Jakarta beheimatet mehr als zehn Millionen Menschen und gilt als dem Untergang geweiht. © Quelle: imago images/robertharding/Alex Robinson

Und dann ist da eben der Effekt, der durch das US-Paper aus dem Mai erstmals annähernd in Zahlen benannt werden kann. „Wir haben eine Vorstellung vom Einfluss der ausbleibenden Sedimentablagerungen. Wir wissen von der Größenordnung der Landabsenkung durch den Rückgang der Gletscher. Aber keiner hat bisher wirklich verstanden, über welchen Zeitraum das Gewicht von Gebäuden diese Absenkung beeinflusst“, sagt Vafeidis über die Art, wie er die Studie liest. „Wir dachten, dass diese Setzung zu einem gewissen Zeitpunkt abgeschlossen ist. Jetzt sehen wir aber zum ersten Mal, dass das so nicht stimmt. Es scheint ein sehr langer Prozess zu sein.“

Ein Prozess, der für sich allein genommen vielleicht noch keine existenzielle Gefahr darstellen würde. Der in Kombination mit den anderen Faktoren aber mindestens als Brandbeschleuniger zu gelten hat. 60 Prozent der Weltbevölkerung leben an oder in der Nähe von Küsten. Aber sie tun das ja aus gutem Grund, die großen Metropolen sind nicht aus einer Laune heraus genau dort entstanden. Wer die großen Hafenstädte der Erde miteinander verbindet, zieht mit den Stift zugleich die historischen Handelsrouten nach. Wo Wasser ist, ist Wirtschaft, ist Zivilisation.

Ikonischer Tempel in einer bedrohten Stadt: Wat Arun in Bangkok am Chao Phraya, der einige Kilometer weiter südlich in den Golf von Thailand entwässert. © Quelle: imago images/Imaginechina-Tuchong

Das Prinzip Nusantara wird, die These ist nicht wirklich gewagt, die Ausnahme bleiben. Also muss die Menschheit irgendwie damit klarkommen, mit der Subsidenz, mit dem steigenden Meeresspiegel, mit den Folgen der Klimakrise. „Der Prozess“, sagt der Kieler Experte Vafeidis über die Landabsenkung, „ist nicht umkehrbar, aber man kann ihn zumindest aufhalten.“ In Venedig etwa oder in Tokio sei das gelungen, vor allem durch politische Gegenmaßnahmen, durch Einschränkungen der Grundwasserentnahme, bis hin zum Verbot. Mehr noch als in Tokio bleibt in der Lagunenstadt Venedig aber das Problem des Gewichts fortbestehen: Die Bebauung lastet schwer auf ihr. Da aber niemand auf die Idee kommen wird, den Campanile am Markusplatz abzureißen oder den Dogenpalast zu schleifen, muss umso mehr in den Küstenschütz investiert werden. In Deiche, in Abflusssysteme. Nicht zuletzt ins Bewusstsein der Menschen.

Manchmal, so scheint es, muss es dafür erst zur Katastrophe kommen. Wie 2012, als New York von Wirbelsturm Sandy heimgesucht, Manhattan von einer knapp vier Meter hohen Flutwelle erwischt wurde. Hunderttausende waren ohne Strom, fast eine halbe Million Menschen musste aus Manhattan und Brooklyn evakuiert werden. Wasser überall, der Verkehr zusammengebrochen, der Börsenhandel ausgesetzt, die Flughäfen geschlossen – eine Weltstadt wurde über Tage zur Geisterstadt. Den Begriff „Jahrhundertflut“ für das Geschehene lehnte Gouverneur Andrew Cuomo ab. Weil, so Cuomo damals weitsichtig, das die neue Normalität werden würde.

New York unter Wasser: Der Wirbelsturm Sandy brachte im Herbst 2012 eine vier Meter hohe Flutwelle mit sich. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Neun Jahre später, 2021, traf Hurrikan Ida auf die US-Ostküste, allein in den Fluten New Yorks starben 17 Menschen. Zwar war seit Sandy in den Küstenschutz investiert worden, Parks wurden zu Flutungsflächen umfunktioniert, Pufferzonen ins Meer hineingebaut. Doch Ida legte offen, wie schutzlos New York dem Klimawandel noch immer ausgeliefert ist. „Das ist“, sagte Bürgermeister Bill de Blasio, „der größte Weckruf, den wir bekommen könnten.“ Die Stadt müsse von nun an davon ausgehen, dass jeder Sturm diese Ausmaße erreichen würde.

Forschern wie Athanasios Vafeidis erscheint das auf Grundlage aller vorliegenden Daten fast zwingend. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass so etwas wieder passieren wird“, sagt Vafeidis. Küstenschutz forcieren, Bauvorschriften verschärfen, mehr könne man kaum machen. Aber man muss es machen, und zwar schneller als bisher angenommen, das ist die Lehre aus der Wolkenkratzer-Studie. „Das ist ein Problem, das die Dinge verkompliziert. Wir haben keine Zeit zu verlieren.“

Die vielleicht am schnellsten wachsende Metropole der Welt: Lagos hat aktuell etwa 20 Millionen Einwohner. Die Stadt ist jeder Hinsicht überlastet, sackt zunehmend ab. Und von unten kommt das Wasser. © Quelle: imago/ZUMA Press

Das gilt für die US-Ostküste. Es gilt für Südostasien, wo nicht nur Jakarta sinkt, sondern auch Thailands Hauptstadt Bangkok und Manila, Hauptstadt der Philippinen. Es gilt für China, wo offenbar noch gar nicht klar ist, welche Ausmaße die Landabsenkung an der Ostküste annehmen wird, zu jung sind die in irrwitzigem Tempo in die Höhe wachsenden Megacities. Es gilt für Afrika – Lagos in Nigeria am Golf von Guinea ist die wohl am schnellsten wachsende Stadt der Welt, baurechtlich weitgehend unreguliert, rapide absinkend. Die meisten Küstenstädte, sagt Vafeidis werden trotzdem fortbestehen. Und sei es, um ein Zeichen menschlicher Selbstbehauptung zu setzen: Wir sind hier, wir bleiben hier. Dass das Leben in diesen Städten aber ungleich gefährlicher wird, ist der bittere Teil der Wahrheit.

Bleibt noch die deutsche Perspektive. Deutschlands Küsten befinden sich in einer Zone, in der sich Hebung und Senkung der Erdkruste fast ausgleichen. Borkum und Sylt, Flensburg und Usedom sind also „nur“ vom normalen Meeresspiegelanstieg betroffen. Wer das aber als Trost erachtet, hat die Klimakrise nicht verstanden.