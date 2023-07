Ermordeter Ex-Premier: Japan gedenkt Shinzo Abes

Tokio. Führende Politiker und Geschäftsleute haben in Japan an die Ermordung des früheren Minister­präsidenten Shinzo Abe vor einem Jahr erinnert. Regierungschef Fumio Kishida, Abgeordnete seiner Regierungs­partei LDP und der Opposition sowie Unternehmens­vertreter nahmen am Samstag an einem Gedenk­gottesdienst im buddhistischen Zojoji-Tempel in Tokio teil, zu dem Abes Witwe Akie und die Familie eingeladen hatten. In der Nähe des Anschlagsortes in Nara legten Dutzende Menschen Blumen nieder.

Der 2020 zurückgetretene Abe war am 8. Juli 2022 bei einem Wahlkampf­auftritt niedergeschossen worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Der noch am Tatort festgenommene Attentäter sagte, er habe Abe wegen dessen Verbindungen zur Mun-Sekte getötet, der seine Mutter viel Geld gespendet habe, weshalb die Familie pleitegegangen sei. Ein Prozess­termin ist noch nicht festgelegt worden.

Kishida will Politik fortsetzen

Kishida versprach, die Politik seines ebenso einflussreichen wie umstrittenen Vorgängers fortzusetzen. Er habe politische Projekte in Angriff genommen, die keinen Aufschub duldeten, um Abes letzten Wunsch zu erfüllen, sagte Kishida und fügte hinzu: „Ich werde weiter daran arbeiten, um meine Verantwortung zu erfüllen.“

Abe hatte die militärische Rolle Japans gestärkt und war für einen „freien und offenen Indopazifik“ eingetreten.

RND/AP