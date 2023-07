Erneut vier Tote im Rio Grande – darunter ein Baby

Eagle Pass. Am Rio Grande sind innerhalb von 48 Stunden vier Menschen beim Versuch ums Leben gekommen, den Fluss im Bereich der texanischen Grenzstadt Eagle Pass zu überqueren. Spezialisierte Rettungskräfte hätten am Samstag zunächst vier Personen aus dem Fluss geholt, darunter eine Frau und ein Mädchen im Säuglingsalter, die nicht mehr ansprechbar waren, teilte Leutnant Chris Olivarez vom texanischen Ministerium für öffentliche Sicherheit mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Helfer begannen demnach sofort mit Herzdruckmassagen bei der Frau und dem Baby. Beide seien jedoch später im Krankenhaus für tot erklärt worden. Die beiden Überlebenden wurden der US-Grenzpolizei übergeben, sagte Olivarez. Am Sonntag wurde dann die Leiche eines Mannes aus dem Fluss geborgen, und am Montag fand man die Leiche einer Frau, so Olivarez. Die Identität der Toten sei nicht bekannt, da keiner von ihnen Ausweispapiere bei sich gehabt habe, sagte er.

Bereits im September Tote gefunden

Die Toten wurden in derselben Gegend gefunden, in der im September neun Migranten beim Versuch ums Leben gekommen waren, den Fluss zu überqueren. Texas‘ Gouverneur Greg Abbott hatte zuletzt schwimmende Barrieren vorgestellt, die an „Brennpunkten entlang des Rio Grande“ eingesetzt werden sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Abbotts Büro im Juni mitteilte, werden die ersten 305 Meter dieser wasserbasierten Grenzsicherung in der Nähe von Eagle Pass errichtet.

RND/AP