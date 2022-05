Erste Schwarze, die alle Länder der Welt bereist hat, hält USA für gefährlichstes Land der Welt

Die NRA: Warum ist die US-Waffenlobby so mächtig?

Nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas wird erneut Kritik an der US-Waffenlobby laut. Vergangene Amokläufe haben allerdings gezeigt: Ändern wird sich in den Staaten vermutlich nichts. Warum ist die National Rifle Association (NRA) so mächtig, dass sich ihre Lobbyinteressen stets durchsetzen?