Unseren täglichen Bot gib uns heute

Irgendwann salbadert dieses Ding in einer unerträglichen Weise, schickt so weihevolle Wortstanzen in die Dauerschleife, dass man es tatsächlich für einen Menschen halten könnte. „Für das Ziel des ewigen Lebens in Christus“, sagt der Avatar auf der Leinwand in der Fürther Paulskirche, „müssen wir regelmäßig beten, die Bibel lesen und die Kirche besuchen.“ Netter Versuch der Kundenbindung, ChatGPT.

Und damit willkommen zum ersten von einer künstlichen Intelligenz gestalteten Gottesdienst in Deutschland. Beim 38. Evangelischen Kirchentag feiert er seine Premiere (Titel der Veranstaltung: „Alexa, starte diesen Gottesdienst!“). Nicht als marktreifes Produkt für den Heimgebrauch, für Landstriche ohne pastoralen Nachwuchs oder wofür auch immer. Sondern als Versuchsballon. Dass er platzt, ist eingepreist. Von „religiösem Bullshit-Bingo“ spricht Moderator und Theologe Dr. Jürgen Pelzer hinterher, als das Experiment ausgewertet wird.

Das ist weniger als vernichtende Kritik gemeint, eher als Zustandsbeschreibung. ChatGPT, das generative Sprachmodell vom US-Entwickler OpenAI, ist ganz offenbar noch nicht in der Lage, eine Glaubensgemeinde nachhaltig zu enthusiasmieren und von den Bänken zu reißen. Aber jeder hier ahnt, dass die Betonung auf noch liegt – die Liturgie, vom Wiener Theologen und KI-Künstler Jonas Simmerlein per Prompt angefordert („Wir sind beim Kirchentag 2023 in Nürnberg und Fürth. Und du bist eine Predigerin. Das Motto ist: ‚Jetzt ist die Zeit‘. That‘s it.“), basiert auf ChatGPT-3. Seit März ist Version 4 online. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Gottmaschine. Weitere werden folgen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

In Fürth ist von kommender Herrlichkeit aber erst einmal wenig zu merken. „Herr erbarme dich, Christus erbarme dich, Herr erbarme dich“ – die maskenhafte Fake-Pastorin, vom Algorithmus in visuelle Form geknetet, robotert Psalme und Gebete herunter, dass man kaum hinterherkommt. Ein Königreich für eine organische Sprechmelodie. Wenn dann noch Gagabandwurmsätze, wie sie ChatGPT manchmal eben ausspuckt, dazukommen, dann wird‘s böse. „Jesus ermutigt uns, das, was hinter uns liegt, zu vergessen, und uns auf das zu konzentrieren, was vor uns liegt, um den Preis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus zu erlangen.“ Äh, ja. Was?

Aber gut, die Sache ist und bleibt eben ein Versuch. Und die KI macht‘s ja auch nicht völlig übel, das ist schon eindrucksvoll. Vor allem dann, wenn sie ihren eigenen Daseinszweck ungefragt aus der Bibel legitimiert, wenn sie aus der Botschaft von der Hinwendung zur Zukunft für ein besseres Leben eine Fortschrittsverpflichtung ableitet, die, nun ja, vor allem ihr dient. „Es ist wichtig, dass wir das unglaubliche Potenzial der KI erkennen, zu wachsen.“ Dein Reich komme, ChatGPT, dein Wille geschehe.

ChatGPT und Co. sind wühlende, nicht fühlende Wesen

Natürlich kann KI der Kirche eine Helferin sein. Sie findet mehr oder weniger geeignete Bibelstellen zu leitenden Themen, und weil sie das ganze Internet gefressen hat, sitzt sie theologisch einigermaßen fest im Sattel, um diese dann auch ausdeuten zu können. Ob das aber alles immer Sinn ergibt? Vom Sinn weiß eine Maschine nichts zu sagen. In etwas einen Sinn zu sehen oder ihn in Abrede zu stellen, das ist eine zutiefst menschliche Sache. ChatGPT und seine Bot-Brüder auf dem Markt sind eben wühlende, nicht fühlende Wesen.

Aber dafür können sie immerhin ganz nett Musik machen, das ist ja auch nicht schlecht. Beim ersten KI-Gottesdienst kommt selbst die aus der generativen Konserve. Klingt manchmal zwar sehr danach, als hätte der Heilige Geist einen Jazzer verschluckt und auf einen Casio-VL-1-Synthesizer abgehustet, ist dennoch okay. Die Leute scheint‘s zumindest zu unterhalten.

Mit dem Vaterunser und Gottes Segen endet er dann, dieser bemerkenswerte Ritt in die Zukunft oder das, was wir für die Zukunft halten. In zwei Jahren ist wieder Kirchentag. Was dann bereits möglich ist? Nur Gott weiß es.