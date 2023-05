﻿Deutschland beim ESC: Das erlebt Schlagzeuger Niklas Kahl mit Lord of the Lost in Liverpool

Liverpool. Der Eurovision Song Contest, kurz ESC, ist der größte Musikwettbewerb der Welt. Für Deutsch­land startet die Hamburger Band Lord of the Lost mit ihrem Schlagzeuger Niklas Kahl aus Osterode (Niedersachsen) und dem Song „Blood and Glitter“.

Die Musiker erleben aktuell hautnah, was es bedeutet, ein Teil des ESC zu sein. Kahl erzählt von den Erlebnissen der Band kurz vor dem Finale in Liverpool.

„Blood and glitter, sweet and bitter

We’re so happy we could die.“

Das ist der Refrain des Songs, von dem sich Deutschland beim ESC endlich einmal wieder eine gute Platzierung erhofft. Nach Lenas Sieg 2010 mit dem Lied „Satellite“ hat Deutschland es nur 2018 noch einmal in die Top Five geschafft – mit Michael Schultes „You Let Me Walk alone“ auf Platz vier. Ansonsten gab es viele Enttäuschungen. Seit 2015 landeten die deutschen Beiträge – bis auf Schulte – ausnahmslos auf Platz 25 oder schlechter.

Jetzt ruhen die Hoffnungen auf Lord of the Lost und „Blood and Glitter“. Die Band bereitet sich seit Tagen in Liverpool auf das ESC‑Finale vor. Die Musiker sind beeindruckt von dem Geschehen. „Generell ist das in Liverpool ein krasses Gefühl“, sagt Kahl. „Die ganze Stadt erlebt einen Riesen-ESC‑Hype.“ An jeder Ecke sei der Eurovision Song Contest präsent und auch die Ukraine, die das Finale als Vorjahressieger eigentlich hätte austragen sollen. „Der ESC ist gerade ein Lebensgefühl hier“, beschreibt Kahl seine Beobachtungen.

Schlagzeuger Niklas Kahl (rechts) und Sänger Chris Harms gehen während einer Stadttour auf den Spuren der Beatles durch die Straßen der Vorstadt. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

ESC-Teilnehmer mit dem deutschen Botschafter in der Schule

Am Donnerstagvormittag war die Band mit dem deutschen Botschafter zu Besuch in einer deutschsprachigen Schule, berichtet der Schlagzeuger. „Da sind wir unfassbar gut empfangen worden“, ist er im Nachhinein immer noch begeistert und fügt hinzu: „Wie eigentlich überall hier.“ Kahl erzählt von einer weiteren Begebenheit an dem Vormittag. „Ich konnte mal ausschlafen, bis 9 Uhr.“ Dann habe er auf das Frühstück verzichtet und das Hotel verlassen, um außerhalb etwas zu essen. „Ich war noch keine 200 Meter weit gegangen und kam an einem Café vorbei. Da saß ein Mann, sah mich, sprang von seinem Tisch auf und rief mir zu: „Good luck on saturday.“

Ihm und seinen Bandkollegen gehe es gerade „sehr, sehr gut“, auch wenn die zurück­liegenden Tage sehr stressig gewesen seien. Der Osteroder erzählt von täglich rund 30 Interviews für Fernsehsender, Radiostationen und Zeitungen. „In den vergangenen Tagen hatten wir keine Proben mehr“, so der Schlagzeuger. „Die Show steht.“

Die deutsche ESC-Band Lord of the Lost gibt im Atrium der deutsch-britischen St. Hildas High School ein kleines Konzert für die Schülerinnen und Schüler. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Insgesamt werde es ruhiger, „aber das steigert die Vorfreude auf das Finale bei uns“. Die Band sei natürlich aufgeregt, „aber nicht im negativen Sinn“. „Wir haben in den vergangenen Jahren ja einiges an Erfahrung sammeln können“, sagt Kahl, „auch auf großen Bühnen.“ Beispielsweise war die Band mit der britischen Band Iron Maiden auf Tour. Maiden-Bassist Steve Harris persönlich hatte anfragen lassen, ob Lord of the Lost als Vorband während der Stadion-Tour auftreten wollen.

Große Show für die ESC-Kameras

Jetzt warten 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der St.‑George-Halle in Liverpool. „Aber für die spielen wir nicht allein“, erläutert der Schlagzeuger das Konzept der Show. „Wir spielen vor allem auch für die Kameras.“ Denn erwartet werden nach seinen Angaben wieder 160 bis 200 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Ereignis in aller Welt verfolgen.

„Das ist schon eine große Arena“, beschreibt er die St.‑George-Halle in Liverpool. „Ich weiß nicht, welche Kapazität sie normal hat.“ Aktuell sei die Bühne sehr groß und nehme viel Platz weg. „Trotzdem passen noch 12.000 Zuschauer rein.“ Aber noch eine andere Sache sei sehr beeindruckend: „Das ist eine unfassbare Materialschlacht, die hier aufgefahren wird.“ Aber das sei auch nicht verwunderlich. „Der ESC ist schließlich der größte Musikwettbewerb der Welt.“ Und da wollten auch die Zulieferer zeigen, was sie zu bieten haben, so Kahl. „Was hier unter der Decke hängt, zum Beispiel an Beleuchtung, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist der Wahnsinn.“

Lord of the Lost: der Auftritt im ESC-Halbfinale

Die Show für den Auftritt von Lord of the Lost steht. Sie wurde bis ins Detail einstudiert. „Für mich ist das easy“, sagt der Schlagzeuger. „Ich sitze da und haue überall drauf.“ Schwieriger sei die Sache für den Sänger. „Der muss wissen, wann er in welche Kamera schauen muss. Das wurde genau durchgeprobt.“

ESC-Auftritt nicht in Gefahr: Keine Angst um die Stimme

Am Donnerstagabend tauchte in der Boulevardpresse dann die Meldung auf, dass der Auftritt vielleicht in Gefahr sei. Der Sänger habe Probleme mit seiner Stimme. Doch wie viel Angst müssen die Fans nun um die Stimme von Chris Harms haben? „Gar keine“, antwortet Kahl am Freitagvormittag auf Nachfrage. „Es geht ihm heute schon besser. Gestern hatte er ein leichtes Kratzen im Hals.“

Mit einem beeindruckenden Bühnenbild treten Lord of the Lost beim ESC an. © Quelle: Martin Meissner/dpa

Die Startreihenfolge der 26 Beiträge steht ebenfalls fest. Lord of the Lost haben Startplatz 21 erhalten. Die Aufregung steigt bei der Band. „Wir sind positiv aufgeregt“, sagt Kahl noch einmal. „Wir müssen uns eher zurückhalten, sonst rennen wir zu früh auf die Bühne.“ Wenn es dann aber so weit ist, dann drückt Deutschland die Daumen, wenn der Refrain erklingt:

„Blood and glitter, sweet and bitter

We’re so happy we could die.“

Dieser Artikel erschien zuerst im „Göttinger Tageblatt – Eichsfelder Tageblatt“.