ESC 2023: So funktioniert das Voting in diesem Jahr

Wenn in diesem Jahr 37 Länder in Liverpool beim Eurovision Song Contest (ESC) gegeneinander antreten, geht es wieder um eine Währung: die berühmten zwölf Punkte. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer der teilnehmenden Länder bewerten die musikalischen Performances der jeweils anderen Nationen. Doch die Punktevergabe hat sich in diesem Jahr erneut verändert.

Punktevergabe beim ESC 2023: Das sind die Änderungen

Das Votingsystem wurde im Laufe der Geschichte des ESC einige Male geändert. Zunächst entschieden nur Jurys über die besten Acts. Die Jurys wurden dann vorübergehend abgeschafft und durch ein Telefonvoting ersetzt. Das führte dazu, dass sich viele Nachbarländer die Punkte gegenseitig zuschanzten. Um das zu verhindern, wurden die Jurys schließlich wieder eingeführt. Im letzten Jahr gab es ebenfalls eine Kombination von Jury- und Zuschauervoting.

Allerdings fielen der Europäischen Rundfunkunion (EBU), die den ESC veranstaltet, dabei Unregelmäßigkeiten auf. Die Jurys von sechs Ländern (Aserbaidschan, San Marino, Polen, Georgien, Rumänien und Montenegro) standen im Verdacht, ihre Entscheidungen abgesprochen zu haben, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Die EBU hat daraufhin diese Stimmen nicht gewertet und durch berechnete Punkte ersetzt.

Aus diesem Eklat hat die EBU Konsequenzen gezogen. In diesem Jahr entschieden in den Halbfinals nur noch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Finale werden die Jurys dann wieder eingesetzt.

Auch Fans aus Nicht-ESC-Ländern können abstimmen

Eine weitere Neuerung beim ESC 2023 ist, dass auch Fans abstimmen können, deren Länder nicht am ESC teilnehmen. Möglich gemacht werden soll das laut EBU durch eine kostenpflichtige Onlineabstimmung. Diese soll nur in Ländern möglich sein, die keinen Act zum ESC schicken. Das Onlinevoting wird dann zusammenaddiert in der Sendung bekannt gegeben und zählt so viel wie das Voting eines Teilnehmerlandes. Dieses Verfahren galt bereits für die Halbfinalshows und wird auch im Finale angewendet.

Wie funktioniert das Voting im ESC-Finale?

Im Finale des ESC 2023 kommt zu der Zuschauerwertung noch die Jurywertung hinzu. Die Jury vergibt für den besten Song zwölf Punkte, für den zweitbesten zehn Punkte und so weiter. Hinzu kommt dann die Zuschauerwertung. Die höchste Punktzahl, die ein ESC-Teilnehmer aus einem einzelnen Land bekommen kann, beträgt demnach 24.

Allerdings kann es immer wieder passieren, dass die Jury die Acts anders bewertet als die Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn die Jury bewertet nicht die Liveshow, sondern die Generalprobe am Vorabend. Zum Zeitpunkt der Liveshow steht die Jurywertung also schon fest, wird aber erst danach bekannt gegeben. Auch hier werden am Ende wieder die Punkte des Onlinevotings hinzuaddiert. Wer am Ende dieses Prozesses die meisten Punkte hat, gewinnt den ESC.

Wie kann ich beim ESC 2023 abstimmen?

Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen nicht für ihr eigenes Land stimmen. Die Fans aus ESC-Ländern können auch in diesem Jahr mit einem Anruf oder einer SMS ihre Stimme abgeben. Außerdem wird die Stimmabgabe auch über die offizielle Eurovision-App möglich sein. Die Onlineabstimmung für Zuschauende aus Nicht-Teilnehmer-Ländern ist über die ESC-Voting-Webseite möglich.

Ist Deutschland beim ESC-Finale 2023 dabei?

Das ESC-Finale findet am Samstag, dem 13. Mai 2023 statt. Einige Länder sind auch in diesem Jahr bereits für das Finale gesetzt. Das sind zum einen die „Big Five“ Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien, also die größten Geldgeber des ESC. Zum anderen ist auch das Gewinnerland des Vorjahres, die Ukraine, beim Finale mit einer Band vertreten. Wegen des russischen Angriffskrieges kann das Land allerdings nicht die Austragung übernehmen. Deswegen findet der ESC 2023 in Liverpool (England) statt. Im Finale treten insgesamt 26 Länder gegeneinander an.

RND/lau