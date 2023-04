Eine gewaltige Explosion hatte die Fußgängerzone von Eschweiler am Donnerstagabend in ein Trümmerfeld verwandelt, 15 Menschen wurden verletzt, zwei lebensgefährlich. Inzwischen scheint klar, dass es sich nicht um einen Unfall handelte.

Trümmer liegen nach der gewaltigen Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Eschweiler auf der Straße.

Explosion in Eschweiler: Mann wegen versuchten Mordes in U-Haft

Eschweiler. Nach der Explosion in einem Haus in Eschweiler mit 15 Verletzten ist ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Aachen am Samstag mit. Gegen den Beschuldigten sei Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes erlassen worden. Zu Hintergründen und möglichen Motiven dauerten die Ermittlungen an. Der Beschuldigte ist laut Staatsanwaltschaft Deutscher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch die Druckwelle der Explosion am Donnerstagabend wurde nach Angaben der Ermittler eine Vielzahl von Gebäuden erheblich beschädigt. 15 Personen wurden verletzt. Davon mussten vier stationär behandelt werden. Zwei erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Mit Verweis auf die Privatsphäre der Betroffenen machte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben.

„Verzweiflung und Schock“ in Eschweiler

Die Bürgermeisterin der Stadt, Nadine Leonhardt, sagte am Morgen im Radiosender WDR 5: „Die Stadt steht wirklich unter Schock“. Betroffen sei eine sehr beliebte Geschäftsstraße. Nach der Hochwasserkatastrophe vor knapp zwei Jahren sei man nun in der nächsten Krise. Einige Geschäfte hätten gerade erst wiedereröffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Verzweiflung und der Schock stehen den Menschen ins Gesicht geschrieben“, berichtete Leonhardt. Die Stadt habe zwei 24-Stunden-Hotlines eingerichtet. Eine sei für diejenigen, die die Explosion erlebt und Umgang mit Verletzten gehabt hätten. Die zweite Hotline gebe Hinweise für Geschäftsleute, die Handwerker benötigten.

RND/dpa