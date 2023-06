Polizeikontrolle: Mann fährt Beamten mit Auto an und verletzt ihn lebensgefährlich

Essen. Ein Polizist ist in Essen bei einer Fahrzeugkontrolle von einem Autofahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte wenig später nach einer Großfahndung, an der sich auch ein Polizeihubschrauber beteiligte, festgenommen werden, wie eine Polizeisprecherin am Montag berichtete.

Begonnen hatte das Drama eher unspektakulär. Ein Streifenwagen hatte am Montagnachmittag einen 39-jährigen Autofahrer nach einem Verkehrsverstoß kontrollieren wollen. Doch hielt der Fahrer nicht an, sondern versuchte zu flüchten. Erst nach einer Verfolgungsfahrt konnte der Streifenwagen ihn in einer Sackgasse in Essen-Borbeck stellen.

Auto schleift Polizisten mehrere Meter mit

Doch statt aufzugeben, wendete der 39-Jährige laut Polizei seinen Wagen. Als dann ein Polizist aus dem Streifenwagen ausgestiegen sei, habe er Gas gegeben, sei auf ihn zugefahren und habe ihn mehrere Meter mitgeschleift. Dabei wurde der Polizist lebensgefährlich verletzt.

Der Tatverdächtige 39-Jährige konnte später nach Polizeiangaben in Essen-Dellwig unverletzt festgenommen werden. Er sei polizeibekannt, hieß es. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

