﻿Massenschlägerei in der Parallelwelt der Familienclans

Hannover. Schon länger gilt die Stadt Essen als Hotspot sogenannter Clankriminalität. Die Polizei im Ruhrgebiet hat eigens einen Ratgeber ins Netz gestellt, wie mit dem Phänomen umzugehen ist. Titel: „Arabische Familienclans – Historie, Analyse. Ansätze zur Bekämpfung“. Darin heißt es: „Es gilt, den kriminellen Mitgliedern der Familienclans sowie der restlichen Bevölkerung zu signalisieren: Der Rechtsstaat setzt die Maßstäbe!“

Essens Polizeichef Andreas Stüve ist Ende vorigen Jahres mit dem ausdrücklichen Auftrag ins Amt gekommen, sich dieses Phänomens anzunehmen. „Andreas Stüve ist ein Pragmatiker, der die Maschen krimineller Clanmitglieder genauestens kennt“, lobte damals das nordrhein-westfälische Innenministerium den neuen Chef.

Doch was am Wochenende in der Essener Innenstadt passierte, hat wohl auch Stüve so noch nicht gesehen: Rivalisierende Gruppen mit syrischem und libanesischen Wurzeln gerieten aneinander. Die Essener Polizei spricht von einer „Tumultlage“. Beobachter fühlten sich an bürgerkriegsähnliche Zustände erinnert.

Pfefferspray gegen Polizisten

Die Auseinandersetzung war nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Werk vor einem syrischen Restaurant in der Innenstadt ausgebrochen. Gezielt soll eine Gruppe Libanesen darauf zugesteuert sein. Mehr als hundert Personen waren insgesamt beteiligt. Mehrere Menschen wurden bei der Massenschlägerei verletzt, darunter vier Polizisten. Ihnen wurde Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Polizisten bewachen Mitglieder einer der beteiligten Gruppen einer Schlägerei in der Innenstadt. © Quelle: Markus Gayk/dpa

Die Beamten setzten eine Hundertschaft sowie einen Hubschrauber und Hunde ein. Aus der Nachbarschaft kam Verstärkung. Die Polizei nahm den Beteiligten Messer, Baseballschläger, Eisenstangen und mit Nägeln beschlagene Dachlatten ab. „Am gesamten Wochenende haben wir verstärkt Präsenz gezeigt“, so Werk. Immer wieder hätten Notrufe die Polizei erreicht. Sie sei auf „aggressive Personengruppen“ gestoßen. Zu weiteren Ausschreitungen sei es aber nicht mehr gekommen.

Bereits am Donnerstag hatte es eine Schlägerei im rund 30 Kilometer entfernte Castrop-Rauxel gegeben. Der Grund ist vermutlich im „zwischenmenschlichen Bereich“ zu finden, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Carsten Dombert am Freitag. Die Beteiligten sollen sich gekannt, teils sogar als Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus gewohnt haben. Eine Schusswaffe sei dabei sichergestellt worden.

Es gab in Essen ähnliche Vorfälle

Der Auslöser ist nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung ein Streit unter Kindern gewesen. Ob es zwischen den Vorfällen einen Zusammenhang gibt, untersuchen die Ermittler noch.

Neu ist, dass Syrer in dieser Größenordnung beteiligt sind. Matthias Werk, Polizeisprecher

Die Polizei weiß nach Worten von Werk mit Situationen wie denen am Wochenende umzu­gehen. Es gab in der Vergangenheit bereits ähnliche Zusammenrottungen: Im Juni 2022 gingen im Norden Essens mehrere Hundert aus dem Libanon stammende Männer aufeinander los. Damals wurde ein 30‑Jähriger durch einen Messerstich gefährlich verletzt. „Neu ist, dass Syrer in dieser Größenordnung beteiligt sind“, so Werk.

Als Clans werden Mitglieder von Großfamilien mit türkisch-arabischen Wurzeln bezeichnet. Nach Schätzungen des Bundeskriminalamts gehören in Deutschland rund 200.0000 Menschen zu solchen Großfamilien. Nur einige wenige davon haben sich zu Gruppierungen zusammengeschlossen, die zur organisierten Kriminalität gerechnet werden. Neben Essen zählen auch Bremen und Essen zu den Clanhochburgen.

„Externe Feindbilder“

In der Broschüre der Essener Polizei ist zu lesen: „Der Clanfrieden wird vor allem durch externe Feindbilder gewahrt.“ Richtig ist aber auch: Viele der Zuwanderer haben nur einen Duldungsstatus und sind damit vom deutschen Arbeitsmarkt mehr oder weniger ausge­schlossen. Eine Zukunftsperspektive lässt sich so nur schwer aufbauen. „In Sachen Integration ist bei diesen bestimmten Familien etwas schiefgelaufen“, sagt Werk.

Es geht auch um Revierverteidigung

Islamismus-Experten schließen auch nicht aus, dass es im aktuellen Fall um mehr als nur um den Streit von Großfamilien geht: Libanesische Clans versuchten, ihre Reviere zu verteidigen. Nachgezogene syrische Familienangehörige strebten danach, ihr Gebiet zu vergrößern.

Die Spannungen zwischen diesen beiden Gruppierungen haben womöglich auch einen historischen Hintergrund: Die syrische Militärintervention im libanesischen Bürgerkrieg und die jahrelange Besatzung hat Feindschaften geschaffen, die nun auf deutschen Straßen ausgetragen werden. Die Polizei bestätigt diese Interpretation der Massenschlägerei bislang allerdings nicht.

„Wer da gegeneinander kämpft, ist uns egal“, sagt Werk. Die Polizei verfolge die vom nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul herausgegebene „Politik der 1000 Nadelstiche“. So würden beispielsweise regelmäßig Shishabars kontrolliert, in denen sich Clangrößen treffen. „Wir wollen den Clans auf den Füßen stehen.“ Werk betont ausdrücklich, dass nur einige Familienmitglieder kriminell seien.

Entscheidend sei es, „gesellschaftliche Parallelstrukturen“ aufzubrechen, die sich ähnlich wie bei der italienischen Mafia gebildet hätten. Gerade das mache es für Justiz und für die Ermittler so schwierig.

„Friedensrichter“ sollen schlichten

Werks Kollegen haben Hinweise darauf, dass sich Abgesandte libanesischer und syrischer Clans am Wochenende in Moscheen getroffen haben, um die Streitigkeiten über sogenannte Friedensrichter aus dem Weg zu räumen. „Im Rücken der Behörden dürfen aber keine Deals ablaufen, um irgendwelche Strafen untereinander auszuhandeln“, sagt Werk. Formen der Selbstjustiz würden keinesfalls zugelassen: „Anderenfalls wird unser Rechtssystem unter­graben.“

Wir erklären den Jüngeren: Du sollst nicht so werden wie dein großer Cousin. Matthias Werk, Polizeisprecher

Allein mit verstärkter Polizeipräsenz in den kommenden Tagen dürfte den Clans nicht beizukommen sein, zumal der Zusammenschluss in den Familien eng ist. Das Land Nordrhein-Westfalen arbeitet deshalb auch mit Sozialarbeitern zusammen, etwa in dem Projekt „Kurve kriegen“. So sollen Jugendliche schon früh von einer kriminellen Karriere abgebracht werden. Oder wie Werk sagt: „Wir erklären den Jüngeren: Du sollst nicht so werden wie dein großer Cousin.“