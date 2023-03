Eurojackpot geknackt: 73 Millionen Euro gehen nach Bayern

Bluttat in US-Grundschule: Schützin war in ärztlicher Behandlung

Die 28-jährige Schützin, die an einer Grundschule in den USA sechs Menschen erschossen hat, besaß sieben legal erworbene Feuerwaffen - und war wegen einer „emotionalen Störung“ in ärztlicher Behandlung. Das Motiv für die Tat ist weiterhin unklar.