Eurojackpot geknackt: Riesengewinn von mehr als 73 Millionen Euro

Der Eurojackpot ist am Dienstag geknackt worden – ein glücklicher Gewinner oder eine Gewinnerin kann sich über fast 74 Millionen Euro freuen. In welches Land der Großgewinn fließt, war am Abend zunächst noch nicht klar – an der Lotterie nehmen Spielerinnen und Spieler aus 18 europäischen Ländern teil.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den großen Gewinn bescherten die Eurojackpot-Zahlen 6, 12, 36, 37 und 44 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 11. An den oder die Glückliche fließen jetzt exakt 73.860.867,70 Euro.

Gewinne in dieser Höhe sind beim Eurojackpot nicht unüblich: Erst Anfang Februar ging die Rekordsumme von 107,5 Millionen Euro an einen 61-Jährigen aus Bremerhaven.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/seb