Bahn lässt EVG-Ultimatum verstreichen: 50-Stunden-Warnstreik kommt

Berlin. Die Deutsche Bahn hat im Tarifstreit ein Ultimatum der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) für ein verbessertes Angebot ohne erkennbare Annäherung verstreichen lassen. Die EVG hält an ihrem geplanten 50-Stunden-Warnstreik auf der Schiene ab Sonntagabend fest, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit und kündigte für 13.30 Uhr ein Statement an.

Die EVG hatte der Bahn am Vormittag eine Frist bis Freitag, 12 Uhr gesetzt. Die Gewerkschaft hatte dem bundeseigenen Konzern damit noch einmal Zeit gegeben, das Angebot anzupassen, um einen Ausstand zu verhindern. Bis zuletzt deutete sich allerdings keine Annäherung an.

Deutsche Bahn: „Wir haben mehrere Vorschläge unterbreitet“

DB-Personalvorstand Martin Seiler sagte nach Ablauf der Frist in Köln, dass die Deutsche Bahn noch einmal auf auf die EVG zugegangen sei. „Wir haben bis zur letzten Minute alles versucht, den irrsinnigen 50-stündigen Warnstreik der EVG abzuwenden“, erklärte er. „Wir wollen eine Lösung. Wir haben mehrere Vorschläge unterbreitet.“ Laut Seiler habe die DB die EVG-Forderungen zum Streitthema Mindestlohn „ohne Tricks und ohne Deckel“ erfüllt. Er forderte die Gewerkschaft auf, den Streik abzusagen und wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Martin Seiler, Personalvorstand der Deutschen Bahn, gibt im Kölner Hauptbahnhof ein Statement zu den geplanten Warnstreiks der Gewerkschaft EVG. © Quelle: Henning Kaiser/dpa

Fernverkehr wird komplett eingestellt - kaum Züge der DB Regio

Die EVG hatte die Beschäftigten am Donnerstag zum dritten Warnstreik in der laufenden Tarifrunde aufgerufen. Der Ausstand soll von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 24 Uhr, dauern. Die Bahn entschied, in dieser Zeit den Fernverkehr komplett einzustellen. Auch bei DB Regio wird demnach kaum ein Zug fahren. Zum Warnstreik sind auch die sogenannten Fahrdienstleiter aufgerufen, die den täglichen Bahnverkehr auf dem gesamten deutschen Schienennetz koordinieren. Deshalb sind Bahn-Unternehmen betroffen, die am Tarifkonflikt gar nicht beteiligt sind. Auch der Güterverkehr dürfte weitgehend zum Erliegen kommen.

50 Stunden Streik ab Sonntagabend: Das rät die Bahn ihren Kunden Achim Stauß, Konzernsprecher Deutsche Bahn: „Der Streik trifft unsere Fahrgäste ausgerechnet in der Woche rund um Himmelfahrt.“ © Quelle: Reuters

Knackpunkt Mindestlohn

Die Deutsche Bahn hatte nach Verhandlungen, die bis in die Nacht zu Freitag andauerten, nach eigenen Angaben ein Entgegenkommen signalisiert und sah den nächsten Schritt bei der Gewerkschaft. Der EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch tat dies als „Scheinangebot“ ab. „Der Arbeitgeber hat am Ende nach langwierigen Gesprächen eine Lösungsoption auf den Tisch gelegt, die für uns diskussionswürdig war. Nachdem wir angefangen haben, diese zu diskutieren, hat er dann einen Rückzieher gemacht“, sagte Loroch.

Zentraler Knackpunkt ist derzeit der Mindestlohn, den etwa 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der DB nur über Zulagen erreichen. Die EVG will den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro zunächst in die Tabellen aufnehmen, damit alle weiteren Verhandlungsergebnisse dann auf diesen Wert berechnet werden. Die Bahn hat das teilweise zugesagt. Sie will aber erst später in den Verhandlungen klären, ob sämtliche Tarifergebnisse tatsächlich als Erhöhungen in die Tabellen kommen oder etwa über Zulagen gezahlt werden.

Insgesamt verhandelt die EVG für 180.000 Beschäftigte bei der DB und weitere 50.000 bei weiteren Bahnunternehmen.

RND/nis mit dpa