Explosion an russischer Gaspipeline: Großfeuer bei St. Petersburg

Wintereinbruch in den USA: Mehrere Tote, Notstand verkündet

Der US-Bundesstaat New York ächzt unter heftigem Schneefall. Vielerorts geht nichts mehr: Straßen wurden gesperrt, ein Flughafen geschlossen und Fahrverbote ausgesprochen. Mehrere Menschen im Bundesstaat New York sind in dem Schneechaos verunglückt, auch in Indiana gab es einen Todesfall.