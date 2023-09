Beinahekatastrophe in Niedersachsen: Explosionsgefahr durch brennenden Güterwaggon

Ein Feuer in Wunstorf nahe der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover hat in der Nacht zu Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mitten in der Stadt war gegen 2.30 Uhr auf der Bahnstrecke ein Güterzug mit einem brennenden Waggon zum Stehen gekommen. Wie sich kurz darauf herausstellte, war in der Nähe des brennenden Waggons ein Kesselwagen mit leicht brennbarer Flüssigkeit angehängt: Explosionsgefahr.

Wohnhäuser evakuiert

Aus diesem Grund entschieden die Einsatzkräfte, sicherheitshalber die in der Nähe stehenden Häuser zu evakuieren. Die Bewohner der angrenzenden Straßen wurden von den Johannitern in einer nahe gelegenen Schule betreut.

Schwerer Zugang: Die Brandstelle liegt zwischen Bahndämmen und Schallschutzwänden. © Quelle: Kathrin Götze

Der Einsatzort gleich hinter der Zentrale der Johanniter ist eine schwierige Stelle für Sichtung und Löscharbeiten, dort liegt das Gleis auf einem steilen und dicht bewachsenen Damm zwischen Schallschutzwänden. Um sich Übersicht zu verschaffen, nutzten die Feuerwehrleute zwei Drohnen.

Aufgrund der schwierigen Lage galt höchste Alarmstufe – sieben Ortsfeuerwehren mit 25 Fahrzeugen waren vor Ort, darüber hinaus der Gefahrgutzug aus Neustadt, Bundes- und Landespolizei sowie Rettungsdienst.

Ausrüstung: Drohnen helfen der Feuerwehr, die Brandstelle zu überblicken. © Quelle: Kathrin Götze

Auch Nachlöscharbeiten gestalten sich schwierig

Von der Drehleiter und zwei Punkten an der Böschung aus löschten die Einsatzkräfte das Feuer und kühlten den Kesselwagen mit Wasserstrahlen herunter, um die Explosionsgefahr zu bannen. Auch die Nachlöscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehrsprecher Marcel Nellesen schwierig, weil die Oberleitungen herabgefallen waren.

Wegen der Oberleitungsstörung mussten Fahrgäste bis in den Vormittag hinein massive Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr der Bahn hinnehmen.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.