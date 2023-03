Um Tempolimit durchzusetzen: Klimaaktivisten schrauben 250 Schilder an Autobahnen ab

„Babylon Kiel“ und was sonst noch einen Besuch lohnt

Einige Premieren und sogar eine Vorpremiere stehen in den kommenden Tagen auf Kieler Bühnen an. Jens Raschke etwa hat ein Stück rund um einen Kieler Theaterskandal gestrickt, in dem auch Carl Zuckmayer vorkommt. Nur einer der Bühnen-Tipps in Kiel für die Woche ab 23. März 2022.