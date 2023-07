Extreme Hitze bleibt erstmal fern: Wechselhafte Woche mit Schauern und Gewittern

Die ganz große Hitze, die aktuell in Südwesteuropa herrscht, kommt in Deutschland erst einmal nicht an. Die Menschen hierzulande erwartet in dieser Woche sommerliche Temperaturen bei wechselhaften Wetter, wie der Wetterkontor-Meteorologe Jürgen Schmidt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Montag erklärt. Im Süden ist es dabei deutlich wärmer als im Norden.

„Die ganz große Hitze droht erstmal nicht, wir haben insgesamt eine wechselhafte Lage“, sagt Schmidt mit Blick auf die Woche. Am Montag kommt es im Norden und Nordwesten sowie südlich der Donau und in Südostbayern zu Schauern und Gewittern. Ansonsten ist es freundlich bei einem Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen liegen im Norden bei maximal 24 Grad, im Süden bis zu schwülen 31 Grad.

Dienstag wird der wärmste Tag der Woche

Der Dienstag wird insgesamt etwas freundlicher. An den Küsten kann es noch einzelne Schauer geben, später in Baden-Württemberg bis nach Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt von den Alpen bis zur Donau und bis zum Schwarzwald tagsüber vor Regengüssen und kräftigeren Gewittern. „Dienstag wird der wärmste Tag der Woche bei normalem sommerlichem Niveau“, erklärt Schmidt. Es bleibt schwül im Süden bei bis zu 32 Grad. Der Norden bekommt Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad.

Am Mittwoch treten wieder vermehrt Schauer und Gewitter auf. Diese sind im Tagesverlauf fast überall in Deutschland möglich, in Rheinland-Pfalz und Hessen eher weniger. Das Temperaturgefälle von Süd nach Nord bleibt bestehen: Bis zu 31 Grad im Süden und bis zu 25 Grad im Norden.

Donnerstag und Freitag wohl keine 30 Grad mehr

Am Donnerstag wird es wieder freundlicher. Schauer und Gewitter sind noch im Norden, Osten und an den Alpen möglich. Die Höchsttemperaturen gehen etwas zurück. Im Süden werden wahrscheinlich keine 30 Grad mehr erreicht. Im Norden werden es nur noch 18 bis 21 Grad, ansonsten zwischen 23 und 28 Grad.

„Der Freitag ist ähnlich temperiert“, sagt Meteorologe Schmidt. Im Norden und südlich der Donau können wieder Schauer auftreten. Am Wochenende steigen die Temperaturen wieder. Im Süden wird wieder die 30-Grad-Marke geknackt, im Norden erneut milder. Zudem werden im Norden und Nordwesten Schauer erwartet.

Meteorologe: „Mit der Hitze ist es noch nicht vorbei“

„Mindestens bis zur Mitte der nächsten Woche bekommen wir keine extreme Hitze, die bleibt am Mittelmeer“, prognostiziert der Experte. Die wärmsten Tage des Jahres in Deutschland stehen aber jetzt erst an. „Zwischen dem 23. Juli und dem 23. August liegen die durchschnittlich heißesten Tage“, erläutert Schmidt. „Mit der Hitze ist es also noch nicht vorbei.“