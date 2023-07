Heftiger Regen und Hitzerekorde: Länder weltweit leiden unter Extremwettern

Bis zu 48 Grad auf europäischem Boden - so lauten die Prognosen der Wetterdienste. In vielen Gebieten der Welt leiden Menschen derzeit unter extremer Hitze. Chinesen flüchten in Bunker, Griechen verbieten Pizza-Lieferdienste. In den USA und in Asien gibt es Tote infolge von Überschwemmungen. Hier ein Überblick.

Über 40 Grad für Griechenland und Zypern

In den meisten Regionen Mittel- und Südgriechenlands sowie auf der Ferieninsel Zypern haben die Thermometer am Freitag mehr als 40 Grad angezeigt. Die höchste Temperatur des Jahres lag bisher mit 44,2 Grad in Theben rund 50 Kilometer nordwestlich von Athen, wie das Nationale Observatorium am Samstag mitteilte. Griechischen Meteorologen zufolge könnte sie sich sogar bis zum Ende der kommenden Woche ziehen. Die Behörden haben bereits Maßnahmen ergriffen.

Wegen der Hitze wurde die Akropolis in Athen von Freitagmittag bis 17.00 Uhr geschlossen. Am Vormittag hatte eine Touristin während des Besuches auf dem Hügel des archäologischen Wahrzeichens von Athen einen leichten Hitzschlag erlitten. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden, jedoch nicht ernsthaft in Gefahr gewesen, teilte der Rettungsdienst mit.

In Griechenland schränkten weite Teile der Wirtschaft ihre Aktivitäten ein, wie der Staatsfunk berichtete. Pizza- und anderen Lieferdiensten wurde untersagt, ihre Beschäftigten während der heißen Mittagszeit auf die Straße zu schicken. Staatsbedienstete blieben nach Möglichkeit im Home-Office. Zudem öffneten Städte und Gemeinden landesweit klimatisierte Gebäude für die Bürger, damit diese dort bei Bedarf vor der sengenden Hitze Schutz suchen konnten.

In Griechenland sollen am Sonntag stärkere Nordwinde einsetzen. Wegen der extremen Trockenheit werde dann die Waldbrandgefahr hoch sein, teilte der griechische Zivilschutz mit. Ein Rückgang der Temperaturen auf für die Jahreszeit übliche Werte um die 35 Grad ist nach Angaben der Meteorologen in Athen zunächst „nicht in Sicht“.

In Italien wird es noch heißer

Das gilt auch für Italien: Die derzeitige Hitzewelle „Cerbero“ wird ab nächster Woche von „Caronte“ abgelöst, die den Meteorologen zufolge noch heißer sein wird. In der Hauptstadt Rom etwa werden Anfang der Woche Temperaturen von über 40 Grad erwartet, wie der Wetterdienst der Luftwaffe prognostizierte. In Teilen Sardiniens könnten dann bis zu 47 Grad erreicht werden, auf Sizilien sogar 48 Grad.

Spanien kühlt nach Hitzewelle ab

In Spanien ebbte die zweite offizielle Hitzewelle dieses Sommers am Donnerstag zunächst wieder ab. Der Wetterdienst Aemet rief nur noch für den Süden von Gran Canaria die höchste Alarmstufe Rot aus. Auf dem Festland sollte es aber vor allem in Teilen von Andalusien mit Temperaturen von bis zu 40 Grad sehr heiß bleiben. Zuvor hatte die Hitzewelle den Menschen in vielen Regionen Spaniens schwer zugesetzt. Die höchsten Temperaturen wurden mit knapp unter 45 Grad in Andalusien und in Murcia gemessen. Aber auch auf Mallorca übertraf die Quecksilbersäule zeitweilig die 40-Grad-Marke.

Auch Norwegen betroffen

Auch Bulgarien und die Türkei leiden unter extremer Hitze. Doch selbst der Norden Europas blieb von sommerlicher Wärme nicht verschont: Nach Angaben norwegischer Meteorologen wurden im arktischen Slettness Fyr an der Nordspitze des Landes 28,8 Grad gemessen, ein Rekordwert.

Die Experten verwiesen auf den Klimawandel: „Extreme Wetterereignisse, die in unserem sich erwärmenden Klima immer häufiger auftreten, haben erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Ökosysteme, die Wirtschaft, die Landwirtschaft sowie die Energie- und Wasserversorgung“, sagte der Generalsekretär der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, am Freitag in Genf. „Dies unterstreicht die zunehmende Dringlichkeit, die Treibhausgasemissionen so schnell und so tiefgreifend wie möglich zu reduzieren.“

Überschwemmungen und Hitze in den USA

Wetterextreme halten Teile der USA im Griff. Während heftiger Regen im US-Staat Mississippi Straßen überschwemmte und Häuser unter Wasser setzte, ächzt der Südwesten des Landes unter einer Hitzewelle. Für mindestens 93 Millionen Menschen im Land gelte eine Warnung vor übermäßiger Hitze, teilte der US-Wetterdienst am Freitag mit. Rekordtemperaturen seien zu erwarten.

In einigen Regionen im Süden der US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada und Arizona wurden für das Wochenende bis zu knapp 49 Grad vorhergesagt. Weiter östlich in Texas, Louisiana oder Mississippi müsse mit schwüler Hitze von bis zu 46 Grad gerechnet werden. Gleichzeitig sagten die Meteorologen heftigen Regen für den Nordosten des Landes voraus. Anfang der Woche gab es bereits Überschwemmungen.

Zweit Tote nach Überschwemmungen

Im überfluteten Landkreis Winston County in Mississippi am Donnerstag (Ortszeit) drei Menschen aus ihre Autos gerettet werden, wie die Polizei mitteilte. Andere wurden aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht.

In Teilen von Mississippi fielen nach Angaben des Wetterdienstes 254 Liter Regen pro Quadratmeter. In Winston County dauerte der Wolkenbruch sechs Stunden. Sheriff Pugh sagte, eine solche Sturzflut habe er zuletzt als Kind in den 70er Jahren erlebt. Berichte über Tote oder Verletzte lägen ihm noch nicht vor.

Die jüngsten Unwetter und Überschwemmungen im Staat Vermont kosteten einen Mann das Leben, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Der 63-Jährige ertrank in seinem Zuhause. Dieselbe Sturmfront riss auch eine Frau im Staat New York in den Tod. Am Donnerstagabend fiel in der Region im Nordosten der USA neuer Regen, weitere Regenfälle werden bis über das Wochenende hinaus erwartet.





Mindestens vier Tote in Brasilien nach Wirbelsturm

In Brasilien sind Medienangaben zufolge mindestens vier Menschen infolge eines Wirbelsturms gestorben. Böen von bis zu 140 Stundenkilometern hätten für umgestürzte Bäume in mehreren Bundesländern gesorgt, berichteten brasilianische Medien am Donnerstag (Ortszeit) übereinstimmend. Aufgrund heftiger Regenfälle sei es auch zu Überschwemmungen gekommen. In über einer Million Haushalten sei zeitweise der Strom ausgefallen. In dem von deutschen Einwanderern geprägten Bundesstaat Rio Grande do Sul wurde nach Angaben des Gouverneurs der Schulunterricht ausgesetzt.

Chinesen schützen sich in Bunkern vor Hitze

Vor allem der Norden Chinas erlebt Rekordtemperaturen. Tagelang lagen die Höchsttemperaturen in Peking über 35 Grad. In Jingxing wurden am Donnerstag gar 43,3 Grad gemessen. In zahlreichen Städten haben Bewohner am Freitag in Luftschutzkellern Schutz vor der großen Hitze gesucht.

Aus Peking waren zuvor zwei Todesfälle wegen Hitzschlägen gemeldet worden. Am Sonntag etwa starb ein Fremdenführer während einer Tour durch den Sommerpalast. Auch die Stadtbehörden in Shaoxing meldeten am Donnerstag Hitzetote, ohne allerdings weiter ins Detail zu gehen.

In China werden schon länger Luftschutzbunker genutzt, um Bewohnern an heißen Tagen Kühlung zu verschaffen. Teilweise entstanden diese Keller im Krieg gegen Japan ab 1937. In den 1950ern wurden aus Sorge vor einem Atomschlag weitere gebaut. Mittlerweile gibt es in den Anlagen oft Sitzgruppen, Trinkwasser, Erfrischungen, Medikamente und teilweise auch WLAN, Fernseher und Tischtennisplatten.

Überschwemmungen und Erdrutsche in Südkorea

In Südkorea kommt es diese Woche zu heftigen Regenfällen, die schon mindestens sieben Menschen das Leben gekostet haben. Zwei weitere würden nach Überschwemmungen und Erdrutschen noch vermisst, teilten die Behörden am Samstag mit. Darüber hinaus säßen acht Menschen nach Erdrutschen fest.

Südkorea wird seit knapp einer Woche von Wolkenbrüchen heimgesucht. Am Samstag begruben Erdrutsche nach Angaben des Innenministeriums drei Menschen. Weitere zwei Menschen wurden bei durch Erdrutsche ausgelösten Unfällen getötet. Bereits am Freitag kamen zwei Menschen um, als abgerutschte Erdmassen ein Haus in Nonsan zum Einsturz brachten. In Yecheon wurden zwei Menschen vermisst. Die schweren Regengüsse sollten nach Angaben des Wetterdienstes noch bis Sonntag anhalten.

Auch Japan leidet unter Regen

Ähnlich ist die Situation in Japan. Wegen heftiger Regenfälle haben die Behörden vor der akuten Gefahr durch Erdrutsche und Überschwemmungen gewarnt. In der Präfektur Akita trat ein Fluss in der gleichnamigen Hauptstadt über die Ufer. Die Anwohner wurden am Samstag aufgefordert, sich unverzüglich in Sicherheit zu bringen. Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, als ein Haus von einem Erdrutsch erfasst wurde, wie örtliche Medien weiter berichteten.

Das Inselreich Japan wird seit Tagen von heftigen Regenfällen heimgesucht. Im Südwesten kamen mehrere Menschen ums Leben. Auch dort waren Flüsse über die Ufer getreten und an mehreren Orten Erdrutsche niedergegangen. Mehrere Häuser wurden beschädigt. Unterdessen warnte die nationale Wetterbehörde für den Nordosten des Landes auch für Sonntag vor der Gefahr durch andauernde Regenfälle.

El Niño wird anderen Regionen Hitze bringen

Auch in anderen Teilen der Welt ist mit noch mehr Hitze zu rechnen. Denn das in in vielen Regionen gefürchtete Wetterphänomen El Niño ist wieder da. Die Weltwetterorganisation (WMO) teilte am Dienstag in Genf mit, dass im tropischen Pazifik erstmals seit mehreren Jahren wieder El-Niño-Bedingungen herrschen. Dies könne die globalen Temperaturen weiter in die Höhe treiben und regionale Wetter- und Klimamuster verändern. Die WMO geht mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das Wetterphänomen die zweite Jahreshälfte bestimmen wird. Wie stark es diesmal ausfällt, lasse sich noch nicht sagen. Den letzten starken El Niño hatte es 2015/2016 gegeben. Uneins ist die Wissenschaft, ob auch 2018/2019 El-Niño-Bedingungen herrschten.

„Der Start eines El Niño erhöht deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass Temperaturrekorde gebrochen werden, dass sich in vielen Teilen der Welt und im Ozean extreme Hitze entwickeln“, sagte WMO-Chef Petteri Taalas. Er rief Regierungen auf, Vorkehrungen zu treffen, damit bei extremen Wetterereignissen Menschenleben gerettet werden können.

El Niño hat nichts mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun. Es ist ein natürlich alle paar Jahre auftretendes Wetterphänomen, das mit der Erwärmung des Meerwassers im tropischen Pazifik und schwachen Passatwinden einhergeht. Das Phänomen kann aber die Folgen des Klimawandels verschärfen, weil es einen zusätzlich wärmenden Effekt hat. Auswirkungen gibt es vor allem in Südostasien, Australien, Afrika und Mittelamerika. Für Europa gelten die Folgen als begrenzt. Das Gegenstück ist La Niña; die vergangenen drei Jahre waren dadurch geprägt.

