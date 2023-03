﻿Trotz Fachkräftemangels: Ausgebildete Hebamme darf in Deutschland nicht arbeiten

Somaya Wafa, in einer Kabuler Klinik ausgebildete Hebamme mit dreijähriger Berufserfahrung, kann in Deutschland ihren Beruf nicht ausüben. Denn sie benötigt dafür ein Anerkennungspraktikum in einer Klinik. Doch genau hier liegt das Problem.

Hannover. Somaya Wafa hat sicherlich Hunderten Mädchen und Jungen auf die Welt geholfen. Sie hat deren Mütter während der Schwangerschaft betreut, sie hat im Kreißsaal im Kabuler Krankenhaus die frisch geborenen Kinder in Empfang genommen, sich um die Nachsorge gekümmert. Und alles gemacht, was Hebammen weltweit eben so tun. Wenn sich die 26-Jährige etwas wünscht: „Ich möchte endlich wieder arbeiten.“

Nach ihrer dualen Ausbildung zur Hebamme 2013 in der afghanischen Hauptstadt Kabul übte sie drei Jahre mit Leidenschaft und Professionalität ihren Beruf aus. Dann musste sie mit ihrem Mann – einem Fotografen und Armeeangehörigen, der mit der Nato in Afghanistan gearbeitet hatte – vor den Taliban nach Deutschland flüchten. Seit 2016 sind die beiden in Deutschland, ihr Mann fand einen Job auf dem Bau, 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Kein Grund für Wafa, nicht zu arbeiten – oder keine Deutschkurse zu besuchen. „Deutsche Frauen bringen doch auch Beruf und Kinder unter einen Hut, warum sollen Geflüchtete das nicht auch dürfen?“ Es fehle hier schlicht an der Kinderbetreuung, während sich die Mütter qualifizieren.

Sprachkurse erfolgreich absolviert

Mittlerweile hat die taffe Frau erfolgreich Sprachkurse hinter sich, sprachlich ist sie auf B2, demnächst beginnt sie mit C1. B2 bedeutet auch laut Definition, dass sie in recht gleichmäßigem Tempo deutsch sprechen kann. Wer auf C1-Level ist, kann sich beinahe mühelos spontan und fließend ausdrücken. Um die deutsche Anerkennung für ihren Beruf zu erhalten, fehlt Somaya Wafa nur noch ein 17-monatiges Praktikum in einer Geburtsklinik.

Hier ist das Problem. „Ich habe mich in allen Geburtskliniken in Hannover und auch in Hildesheim, Celle, Neustadt und Großburgwedel schriftlich oder telefonisch beworben.“ Ohne Erfolg. Eigentlich dachte Wafa, in Zeiten des Hebammenmangels dürfte dies kein Problem sein, aber sie erhielt nur Absagen. Es gebe nicht genug Stellen für ein solches Praktikum, hieß es.

Auf Anfrage schrieb das Klinikum Region Hannover: „Die KRH-Kreißsäle bieten Anerkennungspraktika an, wenn es die personelle Situation zulässt.“ Den Fachkräftemangel kennt auch das KRH. „Wir nehmen, wie in den ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Berufen, auch bei Hebammen einen Fachkräftemangel wahr. Zusammen mit der MHH bildet die KRH-Akademie Hebammen aus“, so KRH-Sprecher Lennart Dreyer.

„Was soll ich noch tun?“

Die Situation macht der ausgebildeten Hebamme Wafa zu schaffen. „Ich habe alles getan, damit ich die Anerkennung bekomme. Es heißt, Deutschland braucht Hebammen. Was soll ich noch tun?“ Unerklärlich findet das auch Sandra Lüke, Migrationsbeauftragte im Jobcenter Region Hannover. Die 17 Monate Praktikum in einer Klinik müssten auch geflüchtete Ärztinnen und Ärzte für die Anerkennung durchlaufen. Immerhin ist dies eine Möglichkeit. Für andere – wie geflüchtete Lehrkräfte – fehlten bisher die Anerkennungen ihrer Jobs und Ausbildungen. Diese müssten dann minderqualifizierte und schlechter bezahlte Jobs annehmen – so wie der Mann von Wafa.

Die MHH bedauert, zurzeit keinen Anerkennungsplatz anbieten zu können. Es gebe in der Frauenklinik nur einen Platz, und der sei derzeit vergeben. Aus organisatorischen Gründen, also „der sehr zeitintensive Betreuung der Studierenden der Hebammenwissenschaft können wir leider keinen weiteren Anerkennungsplatz anbieten“, sagt Sprecherin Simone Corpus.

Wenn gut ausgebildete Menschen keinen Chancen bekommen....

„Ich wünsche mir mehr Chancen für die Geflüchteten“, sagt Lüke. „Wir haben viele Unterstützungsmöglichkeiten auch seitens des Jobcenters, da müssten sich die Betriebe mehr öffnen. Lükes Erfahrung: „Die Unternehmen rufen nach Fachkräften, wir haben viele, dann muss man ihnen auch Chancen geben. Aber man will ja immer nur fertige Menschen bekommen.“ Das bestätigt Somaya Wafa, die in ihren Maßnahmen hochqualifizierte Frauen kennengelernt hat. „Eine meiner Freundinnen war Lehrerin in ihrer Heimat, hier kann sie nicht in ihrem Beruf arbeiten. Das ist traurig.“

Unverständnis: Sandra Lüke wünscht sich mehr Offenheit und Flexibilität auch bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. © Quelle: Tobias Wölki

Zurzeit macht Wafa ein Praktikum bei einer freiberuflichen Hebamme, dies wird aber auch nicht anerkannt, weil Kreißsaal und Pathologie fehlen. Und so absolviert Somaya Wafa noch eine vom Jobcenter Hannover geförderte Maßnahme. Bei „MeTime – Zeit für meine Perspektiven“ des Trägers SBH Nordost hat sie mit Jobcoachin Elena Praetze eine große Unterstützerin an ihrer Seite. Praetze half ihr unter anderem bei den Bewerbungen für das Praktikum.

Was nun: Somaya Wafa und ihre Jobcoachin Elena Praetze. © Quelle: Tobias Wölki

In den Diakovere-Häusern führe der normale Weg in einem solchen Fall über Vermittlungsagenturen, die für beide Seiten wichtige Aufgaben übernehmen, erklärt Unternehmenssprecher Matthias Büschking. „Bei einer Bewerbung ohne Vermittlungsagentur stehen Aufwand und Nutzen für die Mitarbeitenden und für uns sonst in einem sehr schlechten Verhältnis. Für uns als Arbeitgeber erledigt die Agentur zum Beispiel die überbordende Bürokratie.“ Die Kosten für die Einschaltung einer Vermittlungsagentur trüge Diakovere. Um welche Agenturen es sich handele, wollte Diakovere nicht mitteilen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.