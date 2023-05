Australien: Entführer der kleinen Cleo ficht langjährige Haftstrafe an

Syndney. Terence Kelly, der Mann der im Oktober 2021 die damals vierjährige Cleo Smith aus dem Zelt ihrer Eltern in Westaustralien entführt hat, geht in Berufung. Er war Anfang April zu einer 13-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Davon soll er über elf Jahre hinter Gitter verbringen, bevor er auf Bewährung entlassen werden kann. Die maximale Strafe für Kindesentführung in Australien hätte eigentlich 20 Jahre betragen, doch aufgrund seines frühen Schuldeingeständnisses erhielt Kelly bereits eine verkürzte Strafe.

Dieses verkürzte Strafmaß will der 37-Jährige jetzt aber nochmals anfechten. Seine Anwältin Kate Turtley-Chappel führte in der Berufungsschrift gleich mehrere Gründe an, unter anderem, dass die moralische Schuld für die Entführung durch die geistige Beeinträchtigung Kellys gemindert sei. Kelly gilt als emotional instabil und leidet an Wahnvorstellungen. Um dem Trauma aus der Kindheit zu entkommen, soll er häufig in einer Art Fantasiewelt leben. Beispielsweise hat Kelly eine Obsession mit Puppen.

Mit Alkohol in der Babyflasche aufgewachsen

Außerdem argumentiert die Anwältin, dass der schwierigen Kindheit des Mannes nicht ausreichend Beachtung geschenkt worden sei. Kelly war im Alter von zwei Jahren bereits mit Alkohol in seiner Babyflasche aufgefunden worden. Letztendlich musste er von seinen alkohol- und drogenabhängigen Eltern getrennt werden.

Nachdem er jedoch lange Zeit Gewalt und Drogenmissbrauch ausgesetzt war, begann er selbst auch irgendwann, Drogen zu konsumieren. Gleichzeitig fechtet Kelly aber auch an, dass er zum Zeitpunkt der Straftat „erheblich“ unter dem Einfluss von Meth gestanden habe.

Cleo ist eine „Kämpferin“

Als der Australier die damals vierjährige Cleo Smith im Oktober 2021 aus dem Zelt ihrer Eltern auf einem einsamen Campingplatz in Westaustralien entführte, ging dies um die Welt. Ihre Eltern hatten das kleine Mädchen zuletzt gegen 1:30 Uhr nachts gesehen, als sie aufwachte und nach einem Glas Wasser fragte. Als ihre Mutter gegen sechs Uhr morgens wieder nach ihr schaute, war sie verschwunden.

Nachdem die Polizei zunächst noch davon ausgegangen war, dass das Kind nur auf Erkundungstour gegangen und sich verlaufen hatte, verdichteten sich die Hinweise immer mehr, dass die kleine Cleo entführt wurde. Beispielsweise fehlte auch ihr Schlafsack und der Reißverschluss des Zelts war so weit hochgezogen, dass das zierliche kleine Mädchen gar nicht so hoch hätte reichen können.

Während im Oktober 2021 die Suchaktion nach der entführten Cleo Smith lief, wurden in der australischen Stadt Perth auf einer Werbetafel eine Million australische Dollar für Hinweise auf ihren Aufenthaltsort ausgelobt.

Vor Gericht waren im April dann weitere Details der Entführung bekannt geworden. So soll Kelly versucht haben, Cleo mit Klebeband an einen Stuhl zu fesseln. Das habe aber nicht funktioniert, da „sie ein bisschen eine Kämpferin war“. Obwohl der 37-Jährige eingestand, wütend auf sie gewesen zu sein, wenn sie nach Schokolade fragte, so sagte er auch, dass er ihr keinen Schaden zugefügt und ein schlechtes Gewissen gehabt habe.

Polizeibeamte weinten vor Erleichterung

Die Polizei hatte Cleo nach langen 18 Tagen schließlich kurz vor ein Uhr am Morgen spielend im Haus von Kelly gefunden. Berichten zufolge hatte einer der Polizeibeamten das kleine Mädchen hochgehoben und gefragt, wie sie heiße. Daraufhin antwortete sie: „Mein Name ist Cleo.“ Der Satz ging in den Stunden nach ihrer Rettung um die Welt – das internationale Interesse an ihrem Fall war immens. Als die Polizei das Haus stürmte, war der Täter nicht zu Hause gewesen. Er konnte aber später festgenommen werden.

Vor allem während und nach ihrer Rettung spielten sich emotionale Szenen in Australien ab. Der amtierende Polizeikommissar von Westaustralien, Col Blanch, sagte in einem Radiointerview mit dem lokalen Sender „Perth Radio 6PR“ damals, er habe „erfahrene Polizeibeamte vor Erleichterung weinen sehen“. Auch er selbst sei „sprachlos“, dass die Vierjährige lebend entdeckt wurde. So etwas komme „nur sehr selten“ vor, meinte er. Aber alle hätten „von ganzem Herzen gehofft“, dass es wahr werden würde.