﻿Fall Luise: Familien der geständigen Mädchen haben Freudenberg verlassen

Ein Ortsschild steht am Ortseingang von Freudenberg am Straßenrand.

Freudenberg. Nach dem tödlichen Angriff auf die zwölfjährige Luise haben die fast gleichaltrigen mutmaßlichen Täterinnen gemeinsam mit ihren Familien Freudenberg verlassen. Das bestätigte der Landrat von Siegen-Wittgenstein, Andreas Müller.

„Wir haben ein entsprechendes Angebot zur gemeinsamen Unterbringung unterbreitet. Das Angebot wurde angenommen“, so Müller. Die Betonung liege dabei auf der Freiwilligkeit. Zwangsmaßnahmen gegen die Familien der mutmaßlichen Täterinnen seien nicht möglich.

Jugendamt war schon am Sonntag involviert

Für die weitere Betreuung sei nun das Jugendamt des Kreises zuständig. Die Ermittlungsbehörden hätten dieses schon sehr früh in ihre Tätigkeiten mit eingebunden, so Müller. Schon am Sonntag, also wenige Stunden nach dem Fund von Luises Leiche, sei man nach Vernehmungen der Verdächtigen in einem „engen und steten Austausch“ gewesen.

Aktuell stehe für das Jugendamt die Bestandsaufnahme im Vordergrund. „Wir müssen dann schauen, dass wir den Angehörigen Hilfe bieten können. Das muss maßgeschneidert passieren, denn jede einzelne beteiligte Person braucht andere Formen der Unterstützung“, so Müller.

Wie kann es nach einer Phase der Aufarbeitung für die engste Familie und andere Angehörige der mutmaßlichen Täterinnen weitergehen? Eine Rückkehr in den Heimatort ist schwer bis gar nicht vorstellbar. Auch ein Neustart an anderer Stelle dürfte sich schwierig gestalten. Denn die Namen der beiden Mädchen kursieren seit Tagen durch Social-Media-Plattformen – zum Teil auch verbunden mit ihren Fotos. Es kam bereits zu regelrechten Hetzjagden.

Es scheint zweifelhaft, dass sich das aufgrund der massiven medialen Aufmerksamkeit des Falls im Laufe der Zeit ändert. Selbst bei einem Wohnort- und Schulwechsel dürfte die mutmaßlichen Täterinnen ihre Vergangenheit früher oder später wieder einholen.

Das ist aktuell nicht vorgesehen. Landrat Andreas Müller, über eine etwaige neue Identität für Täterinnen und ihre Familien

Straftäter können in Deutschland einen neuen Namen erhalten. Diese Möglichkeit eröffnet das „Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen“. Ist eine neue Identität für die beiden Schülerinnen, die Luise getötet haben sollen, und ihre Familien eine Option? „Das ist aktuell nicht vorgesehen“, sagt Andreas Müller. Ohnehin müssten Täterinnen und Angehörige selbst entscheiden, ob sie einen derartigen Antrag beim zuständigen Standes- oder Ordnungsamt stellen wollen.

Wechsel der Identität als einzige Chance?

Prominente Beispiele für solche Vorgehensweisen gibt es: So lebt beispielsweise Dieter Degowski, einer der Geiselnehmer von Gladbeck, mittlerweile anonym unter neuem Namen. Nach 30 Jahren Haft hatte er 2018 einen entsprechenden Antrag gestellt, das zuständige Amt hatte zugestimmt. Dies, so hieß es damals, „soll der Resozialisierung dienen“.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Siegener Zeitung“.