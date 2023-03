﻿„Das ist hier keine Jugendherberge“: Was passiert hinter den Gitterstäben im Jugendstrafvollzug?

Die JVA Iserlohn ist NRW-weit das einzige Gefängnis, in dem auch Mädchen und junge Frauen untergebracht werden. Anstaltsleiterin Beatrix Mühlhans gibt Einblicke in den Alltag zwischen Zelle und Klassenzimmer. Sie erklärt auch, warum sie gegen das Absenken der Strafmündigkeitsgrenze ist.

Siegen/Iserlohn. Nachdem Luise aus Freudenberg mutmaßlich von einer Zwölf- und einer 13-Jährigen getötet wurde, wird öffentlich über ein Absenken der Strafmündigkeit diskutiert. In den Kommentarspalten von Facebook, Instagram und Co. fordern Nutzerinnen und Nutzer lange Haftstrafen für die Mädchen, die die Tat gestanden haben. Doch was passiert hinter den Gitterstäben im Jugendstrafvollzug? Ein Besuch vor Ort.