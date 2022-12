﻿Von Bismarcks gegen Baerbock: Adel verpflichtet

Schon rein optisch wirkt der Raum wie aus der Zeit gefallen: holzvertäfelte Wände, schwere Stühle mit roten Polstern, eine goldene Uhr auf dem Konferenztisch. Es sind die letzten bekannten Fotos jenes Zimmers, in dem sich bis zuletzt die Leitungskräfte von Außenministerin Annalena Baerbock zur morgendlichen Lagebesprechung getroffen haben sollen. Das sogenannte „Bismarck-Zimmer“, so steht es in goldenen Lettern über dem Eingang. An der Stirnseite ein Gemälde des ersten deutschen Reichskanzlers an der Wand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun hat das Auswärtige Amt entschieden, den Raum in „Saal der Deutschen Einheit“ umzubenennen. Eine Maßnahme, die der neuen Hausherrin Annalena Baerbock angerechnet wird – und die in konservativen Kreisen für mittelschwere Verwerfungen gesorgt hat.

In erster Linie zeigten sich die Nachfahren Bismarcks entsetzt. In einer Pressemitteilung warf Alexander von Bismarck der Ministerin „mangelndes Geschichtsbewusstsein“ vor. Die „moralisierende“ Außenministerin habe „ihr Amt verfehlt“: „Sie geht nicht nur negativ mit vielen anderen Ländern um, sondern auch in ihrem eigenen Land verdreht sie die Geschichte.“ Die Familie sei „unsagbar traurig“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Streit um Bismarck-Denkmäler

Auf der anderen Seite dürften sich all jene bestätigt fühlen, die sich an den rund 700 Bismarck-Denkmälern im Land stören, an den vielen nach ihm benannten Straßen und Plätzen. „Intervention Bismarck-Denkmal Hamburg“ und „Decolonize Bismarck“ heißen etwa Initiativen, die in Hamburg gegen Deutschlands größte Bismarck-Monument vorgehen, eine 34 Meter hohe Stein-Statue am Hafen.

Wurde Bismarck nun also gecancelt? Ausgerechnet von jenem Amt, das er einst schuf und das bis heute den von ihm gewählten Namen trägt? Oder ist es eine längst überfällige Anpassung an eine zeitgemäße Außendarstellung, an die „feministische Außenpolitik“, wie sie Annalena Baerbock vorschwebt?

Der Kopf des mehr als 100 Jahre alten Bismarck-Denkmals in Hamburg wurde zuletzt von Experten gereinigt. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Gegenüber der „Bild“-Zeitung ließ das Auswärtige Amt verlautbaren, es sei bereits seit 2018 über Umbenennung nachgedacht worden. Dieser Prozess, er sei nur wieder aufgenommen worden. Otto von Bismarck trat 1871 das Amt des ersten Reichskanzlers im Deutschen Reich an. Ein Jahr zuvor hatte er das Auswärtige Amt gegründet, der Sitzungssaal erhielt deshalb seinen Namen.

Die „Bild“ erinnert derweil an die früherer Staatsministerin Michelle Müntefering, die sich 2019 darüber beschwert haben soll, dass „der Flur der Leitungsebene“ fast ausschließlich mit Bildern von Männern „gespickt“ sei. Auch das Bismarck-Zimmer soll sie in diesem Zuge erwähnt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baerbocks Behörde teilte hingegen mit, der neue Name trage „der historischen Entwicklung des Raums Rechnung, in dem zu DDR-Zeiten das Politbüro der SED tagte“. Das Auswärtige Amt sehe „seine Traditionslinie“ maßgeblich in der demokratischen Geschichte Deutschlands verankert. Bei jüngst benannten Räumen handele es sich um Vertreter der Bundesrepublik, der Weimarer Republik sowie um Angehörige des Widerstands gegen das NS-Regime.

Mehr zum Thema Vorbild Estland Vorbild Estland Cybersicherheit: Auswärtiges Amt plant Back-up-Datenspeicher im Ausland

Kampf um die Deutungshoheit

Die Berliner Diplomaten und Diplomatinnen fühlen sich scheinbar nicht mehr wohl mit der täglichen Erinnerung an ihren Gründervater. Bismarck gilt zwar einerseits als Einiger und Vorbereiter des deutschen Nationalstaats, als Begründer des modernen Sozialstaats. Andererseits aber auch als Kriegsbefürworter – Stichwort „Blut und Eisen“-Rede –, als Anti-Demokrat und als Wegbereiter des deutschen Kolonialismus. Seine Bedeutung ist seit jeher umstritten.

Die Debatte um sein Erbe entzündete sich zuletzt vor allem nach dem Tod von George Floyd und den Black-Lives-Matter-Demonstrationen in den USA. Seither wird auch in Deutschland über rassistische Namen, Statuen und Symbole diskutiert.

Schloss Döbbelin, seit 19 Generationen Sitz der Familie von Bismarck, liegt im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt. © Quelle: Stephan Boden

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn Bismarck zeitlebens nicht als überzeugter Unterstützter der deutschen Expansion galt, erklärte das Deutsche Reich unter seiner Äigide Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Neuguinea zu eigenen Schutzgebieten; Bismarck gilt deshalb als Geburtshelfer des deutschen Kolonialreichs. Wesentlich war in diesem Zuge zudem die „Kongo-Konferenz“ 1884, zu der Bismarck die europäischen Mächte nach Berlin einlud und in deren Anschluss der Kontinent in Kolonien aufgeteilt wurde.

Bismarck habe die „die Kolonisierung Afrikas organisiert und ist damit für das Leid und die Ermordung von Millionen von Menschen (mit)verantwortlich“, schrieb deshalb etwa der Initiator einer Petition zur Umbenennung einer Bismarck-Straße in Offenbach. In Hamburg wurden schon rote Farbbeutel gegen eine Pickelhauben-Statue des Preußen geschleudert.

Das negative Image Bismarcks steht im krassen Gegensatz zu den Grundsätzen von Baerbocks Konzept der feministischen Außenpolitik, die „gleiche Rechte, gleiche Repräsentation und angemessene Ressourcen für alle Menschen, die marginalisiert sind“ anstrebt. Ein nach Bismarck benannter Sitzungssaal wirkt in diesem Zusammenhang wie ein täglicher Gewissensbiss für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Verreinnahmung von rechts

Hinzu kommt die seit einigen Jahren anhaltende Vereinnahmung des „Eisernen Kanzlers“ durch rechte Kreise, vor allem durch Reichsbürger und die AfD. So beobachtete der Verfassungsschutz bei der „Reichsbürger“-Gruppierung „Bismarcks Erben“ in den Jahren 2019 und 2020 einen „verhältnismäßig starken Mitgliederzuwachs“. Die Gruppe glaube daran, dass „das Deutsche Kaiserreich fortbestehe“ und weiterhin „das legitime deutsche Völkerrechtssubjekt“ darstelle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die AfD feiert Bismarck als „Kanzler der Einheit“, so bezeichnete ihn etwa der ehemalige Bundesvorstand Alexander Wolf - „daran lassen wir nicht rütteln.“ Für das Konzept ihrer russlandfreundlichen Außenpolitik nahm sich die Partei ausdrücklich Bismarck als Vorbild, es sollten „Elemente der Bismarckschen Rückversicherungspolitik gegenüber Russland gepflegt werden“.

So steht die historische Figur Bismarcks inmitten der Flügelkämpfe zwischen rechts und links, wird von der einen Seite heldenhaft verehrt und von der anderen aufrichtig verachtet. Der Geschäftsführer der Otto-von-Bismarck-Stiftung, Ulrich Lappenküper, sieht im deutschen Verhältnis zu Bismarck „eine Ambivalenz zwischen Denkmal und Dämon“, wie er in einem „Taz“-Interview sagte. Bismarcks Widersprüchlichkeiten böten viele Möglichkeiten, sie für die eigenen politischen Belange zu instrumentalisieren, so Lappenküpper.

Das Auswärtige Amt änderte den Saalnamen nun zu einem Zeitpunkt, an dem die Diskussion um Bismarck etwas abgekühlt zu sein scheint - und schützt sich so vor einem möglichen Shitstorm, der aufziehen könnte, wenn die Debatte in Zukunft wieder hochkommt.

„Leistungen Bismarcks werden ignoriert“

Die Nachkommen Bismarcks, die Baerbock nun scharf angriffen, plädieren dagegen dafür eine weniger harsche Einordung ihres prominentesten Familienmitglieds: „Jede Persönlichkeit der Vergangenheit müsse in der jeweiligen Situation betrachtet und bewertet werden“, teilten sie mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie dürften sich aber größtenteils schlicht persönlich beleidigt fühlen. Die Umbenennung Baerbocks und das Abhängen seines Gemäldes zeugen für sie davon, dass „Baerbock für Deutschland kein Geschichtsbewusstsein hat.“ „Leistungen des ersten deutschen Kanzlers, Otto von Bismarck, wovon heute Deutschland immer noch profitiert, werden so ignoriert.“

Mehr zum Thema Historiker im Interview Historiker im Interview Radikalisiert sich der Adel?

Es wirkt wie ein letztes Aufbäumen eines konservativen Kreises, dessen Bedeutung in den letzten Jahrzehnten immer weiter abnahm, und der sich nun vor allem für „die Rolle der Familie“ einsetzen will, wie es der „von Bismark‘sche Familienverband“ auf seiner Seite formuliert.

Mit seiner Geschichtsversessenheit, das hat nicht nur der vereitelte Reichsbürger-Coup mit „Heinrich VIII. Prinz Reuß“ an der Spitze gezeigt, wirkt der deutsche Adel wie das Interieur des nun ehemaligen „Bismarck-Zimmers“: schlicht aus der Zeit gefallen.