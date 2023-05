„Der Stalker meint, er wäre gut für das Opfer“

Eine Stalkerin verfolgt und bedroht ihn, und das nun schon seit Jahren. Das hat der Schweizer Sänger Luca Hänni, der diese Woche die Rateshow „The Masked Singer“ gewonnen hat, vor einer Weile auch der Öffentlichkeit mitgeteilt. Mittlerweile belästige die Frau nicht nur ihn, sondern auch seine Verlobte Christina Luft, bekannt als Profitänzerin von „Let‘s Dance“. „Wir und auch unsere Familien fühlen uns immer unwohler“, schrieben die beiden in einem Statement. Auch eine Anzeige bei der Polizei habe daran bisher nichts geändert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sind nicht die ersten Prominenten, die von solchen Fällen berichten. Ein bereits älteres Beispiel sind die aus Magdeburg stammenden Tokio-Hotel-Brüder Tom und Bill Kaulitz, die mittlerweile seit mehr als zehn Jahren in den USA leben. Sie zogen auch um, um dem damaligen Rummel um sie zu entgehen. Denn mit dem Hype um ihre Band gingen auch Stalkingfälle einher, sie konnten sich kaum noch ohne Sicherheitsdienst bewegen. „Alle Mitarbeiter, die unser Haus betraten, wurden ausspioniert – egal ob Putzfrau oder Handwerker. Die waren unfassbar gut organisiert“, sagte Bill Kaulitz damals in einem Interview mit der „Bunten“ über die Stalker. Es sei sogar so weit gekommen, dass Stalker sie von der Straße abgedrängt hätten, während sie mit Familienmitgliedern im Auto unterwegs waren.

Bei Rihanna brach ein Stalker für eine Nacht ein

Auch die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres berichtete vor wenigen Jahren, schon mehrfach Opfer von Stalking geworden zu sein. „Ich hab‘ aufgehört mitzuzählen, wie viele Stalker ich in der Vergangenheit hatte“, sagte sie damals dem „Spiegel“. „Wenn ich nur die richtig schweren Fälle zähle, waren es sicher 15.“ Ab Mitte der 1990er-Jahre habe es angefangen, dass sie „Opfer von Verrückten“ geworden sei. Bei Superstar Rihanna brach sogar mal ein Stalker ein und verbrachte eine ganze Nacht in ihrem Anwesen, bevor er bemerkt wurde. Der Mann wurde später zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch wann fängt Stalking bei einem Star eigentlich an, wann ist es noch normales Fan-Sein? Und kommt es schneller zur Grenzüberschreitung als im privaten Umfeld? An sich gilt für beides dieselbe Begriffserklärung: Die Kriminalpolizei in Deutschland definiert Stalking als „das beabsichtigte und wiederholte Verfolgen und Belästigen eines Menschen, sodass dessen Sicherheit bedroht und er in seiner Lebensweise schwerwiegend beeinträchtigt wird“.

Nicht das Fan-Sein führt zum Stalking, sondern bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Psychologe und Fan-Experte Dr. Martin Huppert

Auch laut Psychologe Dr. Martin Huppert, der 2005 das Buch „Die Star-Fan-Beziehung in der Popmusik: Forever Young?“ veröffentlichte, muss diese Definition sowohl für Privatpersonen als auch Personen des öffentlichen Lebens gelten. Dass es bei Fans von Prominenten eher mal zu Stalking kommt, glaubt er nicht: „Nicht das Fan-Sein führt zum Stalking, sondern bestimmte Persönlichkeitsmerkmale“, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Bei Stalkern verschwimmen Fantasie und Realität

Bei Stalking handele es sich im Endeffekt um eine aus dem Ruder gelaufene Beziehung, meint er. Auch zwischen Fans und Stars bestünde eine Art Beziehung auf Distanz. „Dazu gehört auch das Schwärmen für einen Star und Vorstellungen in der Fantasie, was man für eine Beziehung mit ihm haben könnte. Aber für einen gesunden Menschenverstand ist klar, was Fantasie und was Realität ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Stalkern hingegen, nicht nur denen von Stars, würden diese Grenzen zwischen Fantasie, Traumwelt und Realität oft verschwimmen oder nicht mehr wahrgenommen. „Der Mensch hat sehr variable Wahrnehmungen. Man kann alles umdeuten – etwa wenn der Star lächelt, denkt die Person, er hat nur sie angelächelt“, erklärt Huppert und spricht von einem Realitätsverlust. „Der Stalker verfolgt auch deshalb sein Opfer, weil er meint, er wäre gut für das Opfer oder das Opfer hätte nur noch nicht verstanden, dass sie in Wirklichkeit eine tolle Beziehung haben“, sagt der Psychologe. Ein Phänomen, von dem auch der betroffene Luca Hänni berichtet: „Sie ist wie in einer anderen Realität und meint, dass wir beste Freunde sind“, sagte er über die Stalkerin in einem Interview mit dem Schweizer Nachrichtenportal „Nau“.

Haben Hardcore-Fans einen Hang zum Stalking?

Dass der Sänger und andere Prominente diese Fälle öffentlich machen, befürwortet der Psychologe: „Immerhin wird durch die Vorfälle mit Stars für das Thema sensibilisiert“, meint er. Denn es gebe im Privaten sehr viele Stalkingfälle, von denen die Öffentlichkeit meist gar nichts erfahre. Doch gibt es bei Hardcore-Fans nun einen Hang zum Stalking? Das glaubt Huppert nicht: „Bei 99,9 Prozent laufen diese intensiven Fan-Beziehungen nur in der Fantasie ab und sind nicht durch Verfolgen und Nachstellen gekennzeichnet“, sagt er. Zwar sei so eine intensive Beziehung in der Fantasie wohl Voraussetzung, um zum Stalker zu werden, dennoch laufe man nicht Gefahr, zum Stalker zu werden, nur weil man einen Star stark verehre.

Beim Stalker ist es typisch, dass er nur noch dieses eine Objekt kennt und das in den Mittelpunkt seines Lebens stellt und alles andere abwertet. Psychologe und Fan-Experte Dr. Martin Huppert

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Problem sei aber, dass das Stalking von Stars zum Teil noch schwerer zu erkennen und nachzuweisen sei als bei Privatpersonen – weil es eben üblich sei, dass Fans ihnen regelmäßig im öffentlichen Raum folgten, um etwa Fotos oder Autogramme zu bekommen. „Aber wenn dieser Rest an Privatsphäre nicht mehr respektiert wird oder wenn psychische oder physische Gewalt eingesetzt wird, ist das eine Straftat.“ Im Gegensatz zu Stalkern, die sich meist immer weiter in dieser angebliche Beziehung hineinsteigerten, hätten normale Fans oft nur einen Höhepunkt der Euphorie und die Begeisterung flache auch schnell wieder ab, oder die Personen seien Fans von verschiedenen Stars oder Gruppen. „Beim Stalker ist es aber typisch, dass er nur noch dieses eine Objekt kennt und das in den Mittelpunkt seines Lebens stellt und alles andere abwertet.“