﻿Fassungslosigkeit nach dem Tod einer 13-Jährigen durch hochdosiertes Ecstasy

Altentreptow. Ein Gedenkstein nahe der Turnhalle am Klosterberg: Weiße Papierherzchen liegen am Boden, daneben eine kleine Flasche Puschkin-Wodka. Die Utensilien deuten darauf hin, dass sich hier Jugendliche treffen, die sich ausprobieren wollen. Unbeobachtet von Eltern oder anderen belehrenden Erwachsenen. Am Wochenende feierte hier nach Angaben der Polizei eine 13-Jährige mit ihren Freunden. Sie konsumierte eine halbe Ecstasy-Tablette der Sorte „Blue Punisher“ – eine Dosis, die tödlich war. Am Montagnachmittag starb das Mädchen im Klinikum Neubrandenburg.

„Dass gerade bei uns so etwas passiert”

In Altentreptow (Landkreises Mecklenburgische Seenplatte) mit seinen gut 5000 Einwohnern sitzt der Schock tief. „Altentreptow ist eine Kleinstadt. Dass gerade bei uns so etwas passiert“, zeigt sich Ingrid Arndt (74) erschüttert. Dann sucht sie nach Worten und Erklärungen: die sozialen Medien, dort werde doch alles angepriesen. Die Politik gehe zu wenig auf die Jugendlichen ein. „Ich bin entsetzt, schockiert.“ Zu DDR-Zeiten habe es so etwas nicht gegeben.

Ingrid Arndt (74), Rentnerin in Altentreptow. © Quelle: Martina Rathke

Ein Gittertor verschließt den Schulhof der Kooperativen Gesamtschule, an der die 13-Jährige bis vor wenigen Tagen lernte. Gustav Brauns (16) sitzt auf einem Geländer vor der Schule – eigentlich wäre heute ein großer Tag der Freude. Letzte Prüfung: bestanden. Auch er ist schockiert, obwohl er das Mädchen nicht persönlich kannte. Der Tod seiner Mitschülerin sei „schrecklich“, sagt er. Dass Drogen an der Schule eine Rolle spielen könnten, davon habe er nichts mitbekommen.

Gustav Brauns (16) ist Schüler der Kooperativen Gesamtschule, an die auch die 13-Jährige ging. © Quelle: Martina Rathke

Präventionsberater informieren über den „Blauen Tod”

Die Schulleitung verweist aufs Bildungsministerium. Die Bitte, mit der Schulleitung zu reden, bleibt unbeantwortet. Dafür reden Eltern. Steffie Düwell, Mutter von zwei Söhnen der 8. Klasse, führt ihre Hunde neben der Schule Gassi. „Ich bin einfach nur fassungslos“, sagt sie. Als Mutter sei sie besonders betroffen. Dass es in Altentreptow, rund 15 Kilometer von Neubrandenburg entfernt, so etwas wie eine Drogenszene gebe, glaube sie nicht. Den Vorfall habe sie zum Anlass genommen, um mit ihren Söhnen über das Thema zu sprechen. „Ich denke aber, dass sie so stabil sind und keine Drogen konsumieren.“

In der Schule kommen zu diesem Zeitpunkt zwei Präventionsberater der Polizei mit Schülern ins Gespräch, informieren über die Gefahren der Droge „Blue Punisher“, die wegen des besonders hohen Wirkstoffgehaltes an MDMA auch „Blauer Tod“ genannt wird. „Es ist eine drückende Stimmung in der Schule“, sagt die Beamtin Anne Neumann nach den Gesprächen. „Es herrscht sehr viel Unverständnis darüber, dass Mitschüler die Drogen genommen haben.“ Doch sie räumt auch mit dem Vorurteil auf, dass Kleinstädte ein vor Drogen geschützter Raum seien. „Ab der 7. Klasse spielen illegale Drogen eine Rolle. Auch in kleineren Städten.“

Die beiden Drogenpräventionsbeamten Torsten Dowe und Anne Neumann waren sofort an der Schule in Altentreptow, wo das 13-jährige Drogenopfer Schülerin war. © Quelle: Christian Rödel

Noch mehr Pillen in Mecklenburg-Vorpommern im Umlauf

Neben der 13-Jährigen aus Altentreptow haben mindestens drei weitere Mädchen die gefährliche Droge geschluckt. Ein 14-jähriges Mädchen war am Montag auf einem Gehweg in Neubrandenburg gefunden worden. „Ihr Zustand ist sehr kritisch“, sagt Polizeisprecherin Claudia Tupeit. Eine 15-Jährige Mitschülerin aus Altentreptow liegt ebenfalls im Krankenhaus, auch ein Mädchen aus Malchin hat die Droge konsumiert. Laut Polizei gehörten die Mädchen nicht zu einem gemeinsamen Bekanntenkreis. Die Polizei geht davon aus, dass noch mehr dieser Pillen im Großraum Neubrandenburg in Umlauf sind und warnt eindringlich vor der Einnahme.

Blue Punisher – der blaue Tod Die Ecstasy-Tablette „Blue Punisher“ hat einen besonders hohen Wirkstoffgehalt an MDMA. Die chemische Verbindung 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin gehört zur Gruppe der Methylendioxyamphetamine und ist weltweit als Partydroge bekannt. Wegen des hohen Wirtstoffgehaltes von 271 mg MDMA trägt die Pille auch den Beinamen „Blauer Tod“. Die maximale Dosis für Männer beträgt 1,5 mg MDMA pro Kilogramm Körpergewicht, für Frauen liegt die Grenze bei 1,3 mg pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einem 50 kg schweren Mädchen wäre die Grenze zur Überdosis bei 65 mg überschritten. Die hohe MDMA-Konzentration sei belastend für das Herz-Kreislauf-System. Die Körpertemperatur kann drastisch ansteigen – bis hin zu einer Überhitzung und irreparablen Hirnschäden.

Unterdessen wird ein Zusammenhang mit dem Todesfall einer 15-Jährigen aus Brandenburg untersucht. Die Jugendliche war am Wochenende mutmaßlich ebenfalls an einer Drogenüberdosis gestorben und soll nun obduziert werden.

Vier deutsche Tatverdächtige im Alter von 16, 17 und 37 Jahren wurden festgenommen, gegen den 37-Jährigen wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen. Vermutlich sind sie nur das letzte Glied in der Handelskette mit illegalen Drogen. „In der Regel haben wir es hier mit organisierter Kriminalität von Drogenclans zu tun“, sagt Tupeit. Die genauen Zusammenhänge müssten nun aufgeklärt werden.

Dieser Text ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung” erschienen.