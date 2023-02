Jeden Tag ein Frauenmord

Stärkste Erdbeben in der Region seit fast 30 Jahren: 1800 Tote in der Türkei und Syrien

Bei Erdbeben nahe der syrischen Grenze sind am Montagmorgen in der Türkei und in Syrien knapp 1800 Menschen ums Leben gekommen. „Die Lage ist sehr tragisch“, so die Rettungsorganisation Weißhelme. Am Montagvormittag kam es zu einem weiteren Erdbeben im Südosten der Türkei.