Als „Joker“ aus dem Film „Batman“ maskiert, stach ein 31-Jähriger in Leipzig auf zwei Teenager ein und verletzte diese lebensgefährlich. Am Freitag konnte er bei einem Freigang aus der JVA in Waldheim entkommen. Nach einem Tag auf freiem Fuß ist er von den Beamten wieder festgenommen worden.

Waldheim/Leipzig. Ein wegen versuchten Mordes in Leipzig zu einer Haftstrafe verurteilter Mann ist aus dem Gegängnis in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) geflohen. Einen Tag lang war der 31-Jährige auf freiem Fuß, bis er am Samstagabend von den Beamten wieder festgenommen wurde. Er war am Freitag nicht von einem Ausgang zurückgekehrt, bei dem er ohne Begleitung unterwegs war.

„Joker“ zu neun Jahren Haft verurteilt

Der Mann hatte 2015 in Leipzig als "Joker" aus dem Film "Batman" maskiert auf zwei 15 und 19 Jahre alte Teenager eingestochen und diese in seiner Wohnung in Leipzig-Gohlis lebensgefährlich verletzt. Er war deshalb vom Landgericht Leipzig im Jahr 2016 zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt worden, die er noch bis 2024 zu verbüßen hat. Der 31-Jährige hatte sich vor der Bluttat sein Gesicht mit Quark und Ketchup geschminkt.

Seit Bekanntwerden der Flucht am Freitagabend gegen 18.15 Uhr wurde rund um Waldheim umfangreich nach dem Mann gesucht. Dabei wurden nach Polizeiangaben auch ein Fährtensuchhund und ein Personenspürhund eingesetzt. LVZ-Informationen zufolge suchte die Polizei auch im Pfarrhaus und in einer Gaststätte. Gefunden wurde der 31-Jährige schließlich am Samstagabend in angetrunkenem Zustand in der Nähe eines Supermarktes in Chemnitz-Hilbersdorf. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, die den Mann festnahm, wie die Beamten am Abend mitteilten.

Von nöß/diw/dpa