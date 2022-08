Das Feuer im Harz ist aus. Am Sonntagmorgen konnte der Waldbrand im Nationalpark nach einem erneuten Einsatz der lokalen Feuerwehr gelöscht werden. Das Feuer war am Donnerstag bei Schierke in Sachsen-Anhalt ausgebrochen.

Wernigerode. Der Waldbrand am Brocken im Nationalpark Harz ist gelöscht worden. Am frühen Sonntagmorgen konnte „Feuer aus“ verkündet werden, wie die Stadt Wernigerode mitteilte. Damit sei die Übergabe der Brandsicherheitswache an den Nationalpark Harz erfolgt, die mindestens bis morgen Abend aufrechterhalten werde. Die Einsatzkräfte der lokalen Feuerwehr sind weiterhin vor Ort und nehmen Aufräumarbeiten vor. In der Nacht waren den Angaben zufolge noch rund 32 Einsatzkräfte und zehn Fahrzeuge von Feuerwehr und THW im Einsatzgebiet tätig.

Am Sonntag konnte der Waldbrand im Harz nach einem erneuten Einsatz der Feuerwehrleute vor Ort gelöscht werden. © Quelle: Matthias Bein/dpa

Der Brand war am Donnerstag nahe der Ortschaft Schierke ausgebrochen. Den Angaben der Stadt Wernigerode zufolge brannte es auf einer Fläche von 13 Hektar.

Auch ein am Samstag etwa 100 Kilometer weiter nördlich an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ausgebrochener Brand konnte inzwischen offenbar gelöscht werden. Die letzten Fahrzeuge sollen noch am Abend zurück im Gerätehaus eingetroffen sein, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Altmark. Auch Feuerwehrleute aus Niedersachsen waren laut der Polizei Gifhorn an den Löscharbeiten beteiligt. Der Brand sei aber nicht auf Niedersachsen übergesprungen. Ersten Schätzungen zufolge war zwischen dem Beetzendorfer Ortsteil Mellin im Altmarkkreis Salzwedel und Brome im Landkreis Gifhorn eine Fläche von rund zehn Hektar betroffen.

