Feuer auf Karls Erdbeerhof in Brandenburg – mehrere leicht Verletzte

Dramatische Szenen in einem Familienfreizeitpark in Brandenburg: In Karls Erdbeerhof in Elstal (Landkreis Havelland) brach am Vormittag ein Feuer aus, über dem Gelände waren dicke Rauchwolken zu sehen. Um 10.58 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, viele Feuerwehrleute aus den umliegenden Orten sind im Einsatz. Auch ein Notarzt ist vor Ort.

Es habe mehrere Verletzte gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Hauptsächlich handele es sich demnach um Rauchgasvergiftungen. Die Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Tiere auf dem Hof sollen nicht zu Schaden gekommen sein.

Der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) berichtet, zwischenzeitlich hätten sich mehr als 200 Besucherinnen und Besucher des Parks auf dem Parkplatz vor dem Hof versammelt.

Das Feuer soll nach Angaben der Polizei in einer Werkstatt ausgebrochen sein. Laut RBB brannte auch ein Verkaufsraum. Anschließend wurde der Park von den Beamten geräumt und Zufahrtswege zu dem Erlebnispark wurden gesperrt. Die Einsatzkräfte versuchten aktuell, das Feuer einzugrenzen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Polizei und Feuerwehr sprachen von einem Großeinsatz. Die Hintergründe zu dem Brand waren zunächst unklar.

Karls-Chef Dahl auf dem Weg nach Elstal

Nach Informationen der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ will sich auch Karls-Chef Robert Dahl ein Bild von der Lage machen und ist auf dem Weg von Rostock nach Elstal. „Zu den Ursachen kann ich noch nichts sagen. Dank der Feuerwehr ist das Feuer aber zum Glück nicht auf das Hauptgebäude übergegangen“, so Dahl.

Karls Erdbeerhof ist ein Erlebnisdorf für Familien, bei dem sich alles um die Frucht dreht. Jährlich kommen bis zu eine Million Besucherinnen und Besucher.

