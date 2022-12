Feuer nach Zusammenstoß auf Hochstraße: Mindestens fünf Tote in Südkorea

Temperaturen bis zu 21 Grad an Silvester: „Wird ein rekordträchtiger Jahreswechsel“

Der bevorstehende Jahreswechsel wird aus meteorologischer Sicht in Deutschland ein sehr rekordträchtiger. Temperaturen bis zu 21 Grad lassen viele bisherige Höchstwerte an Silvester und Neujahr purzeln. Um Mitternacht wird es trotz der sehr milden Temperaturen in einigen Regionen Deutschlands aber ungemütlich.