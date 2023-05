﻿Feuerwehrmann erfindet Anti-Trauma-Brille: So soll sie in Krisensituationen helfen

Wilhelmshorst. Martin Jahr weiß aus eigener Erfahrung, dass Einsatzkräfte manchmal mit Bildern in die Familien zurückkehren, die schwer aus dem Kopf zu bekommen sind. Seine Suche nach etwas, was schlimme Unfall-Bilder entschärft und psychische Folgen vermeidet, hat mit einem Satz seiner Tochter begonnen, die nach einem Einsatz fragte: „Papa, was ist los mit dir?“

Jahr spricht von der „weltweit ersten Blutfilterbrille“, die jetzt tatsächlich auf den Markt kommt. Der Feuerwehrmann aus dem brandenburgischen Wilhelmshorst hat sie erfunden und nach ersten Tests mit Partnern aus der Privatwirtschaft noch einmal weiterentwickelt. Die Rubi-Brille, die er nach seiner Tochter benannt hat, wird tatsächlich in Serie produziert. Was anfangs nur wenige geglaubt haben: Aus seiner Idee ist ein echtes Produkt geworden. Hauptzweck: Menschen, die anderen helfen, sollen gesund bleiben.

Die Brille soll nicht den Körper, sondern die Psyche der Frauen und Männer schützen, die zu Zugunglücken, Suiziden und schweren Verkehrsunfällen gerufen werden und eben diese schlimmen Bilder sehen. Die Rubi-Glas-Brille hat eine spezielle Beschichtung, die das Rot des Blutes reflektiert, alle anderen Farben aber sichtbar lässt. „Der Filter entsteht auf Grundlage von Nano-Partikeln. Deren Herstellung ist derzeit noch sehr teuer“, erklärt Jahr. Er verweist darauf, dass allein die psychologische Nachbetreuung nach einem Einsatz 407 Euro pro Person kostet. „Da sind die hohen Kosten noch nicht eingerechnet, die bei Langzeitfolgen erst später für die Gesellschaft entstehen, die mit dieser Brille vermieden oder abgemindert werden können“, sagt er. Mit der Brille sollen Feuerwehrleute gelbe Warnschilder und andere Rotschattierungen weiter erkennen können, nur die Farbe des Blutes wird hinter den Gläsern schwarz. Blutrot ist die Farbe, die im Gehirn Alarm auslöst und bei schweren Einsätzen auch im Langzeitgedächtnis haften bleiben kann.

„In Träumen verarbeitet das Gehirn visuelle Erlebnisse. Eine der großen Manipulationen der Brille ist, dass der Kopf Bilder von blutenden Menschen durch den Filtereffekt nicht mehr als psychische Extrembelastung einordnet“, sagt der Vater von zwei Kindern. Von den knapp 50 Feuerwehrleuten, die die Brille bereits in Einsätzen testeten, habe er entsprechende Rückmeldungen erhalten. „Testpersonen haben zum Beispiel gesagt, sie haben konzentrierter arbeiten können, sind entspannter von Einsätzen zurückgekehrt und konnten danach auch besser einschlafen“, sagt Jahr.

Feuerwehrleute testeten Brille

Nach der Testphase unter Feuerwehrleuten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Anti-Trauma-Brille angepasst worden. „Sie hatten gemeldet, dass das Brillengestell drückt, es zu schwer und das Sichtfeld zu klein ist“, erzählt Martin Jahr. „Diese Hinweise sind beachtet und umgesetzt worden. Träger der Brille sind nun zum Beispiel von allen Seiten geschützt, jetzt hat das komplette Sichtfeld den Farbfiltereffekt“, sagt er.





Vor drei Jahren, als es die Blutfilterbrille nur als Idee gab, habe er bei der Brandenburger Wirtschaftsförderung angefragt, ob sie das Projekt fördern würde. „Ich habe es dort vorgestellt und danach kam von der Stelle nichts mehr“, sagt er. Geholfen hätten am Ende private Unternehmen.

Bestellungen gäbe es von der Johanniter-Unfallhilfe und von Feuerwehren aus dem Bundesgebiet. „Die meisten Anfragen kommen von Fördervereinen von Feuerwehren, die jetzt die Möglichkeit sehen, den Kameraden etwas zu geben, was auch die Familien und das Umfeld unterstützt“, sagt der Wilhelmshorster Feuerwehrmann.

Das Rot des Blutes löst im Gehirn Alarm aus. Hinter der Brille ist die Farbe des Blutes schwarz zu sehen, um schlimme Bilder an Einsatzorten zu entschärfen. Das Körperteil auf dem Foto ist nicht echt, es stammt von einem Maskenbildner. © Quelle: Jens Steglich

Wissenschaftliche Studie in Dresden geplant

Im Sommer soll eine wissenschaftliche Studie zur Wirkung der Blutfilterbrille durchgeführt werden, um Verbänden wie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) den medizinischen Nutzen nachzuweisen. Laut Jahr wird die Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer in Dresden die Studie durchführen und dabei mit dem Zentrum für klinische Neurowissenschaften zusammenarbeiten.

Für Feuerwehr, Bundeswehr, Rettungsdienst oder Technisches Hilfswerk: Die Rubi-Brille soll die Psyche von Einsatzkräften schützen, die etwa zu Zugunglücken oder schweren Unfällen gerufen werden. © Quelle: Rubi Glas GmbH

400 bis 500 Probanden sollen daran mitwirken. „Die Testpersonen haben in beiden Gruppen eine Brille auf, aber nur bei einer Gruppe ist der Blutfilter eingebaut“, erklärt Jahr. Die Probanden kommen in einen Raum, in dem eine leblose Person mit offensichtlich tödlichen Verletzungen liegt. Sie haben wie bei einem realen Einsatz Aufgaben zu erfüllen. Dabei werden ihre Körper- und Gehirnfunktionen gemessen. „Daran ist erkennbar, wie groß der Stress ist, den sie haben.“ In dem Raum sollen auch weitere Dinge platziert werden, um die Aufmerksamkeit zu messen und die Frage zu beantworten: Können sich Einsatzkräfte mit der Blutfilterbrille besser konzentrieren? Die Studie kostet etwa 250.000 Euro und soll durch die Rubi-Glas GmbH finanziert werden, sagt Martin Jahr.

Zug-Unglück: Helfer kämpfen mit Folgen

Mit der Problematik und der Brille hat sich auch der vor allem in Feuerwehrkreisen bekannte Influencer André Willer (Feuerwehr-Willi) in einem YouTube-Video befasst. Er war 1998 – vor 25 Jahren – für das Technische Hilfswerk beim schweren Eisenbahnunfall im niedersächsischen Eschede im Einsatz und hätte sich damals so eine Blutfilterbrille gewünscht, um die Bilder am Unglücksort zu entschärfen. „Viele der Helfer vor Ort kämpfen heute noch mit den psychischen Folgen, einige sollen Suizid begangen haben“, sagt Jahr. Für eben diese traumatischen Erinnerungen hat Jahr die Brille erfunden.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.