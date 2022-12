﻿Start des Feuerwerkverkaufs sorgt für lange Schlangen: „Reinstürmen und greifen, was geht“

Nach zwei Jahren darf wieder geböllert werden. Der Feuerwerksverkaufsstart sorgte mancherorts für großen Andrang - so auch in einer Jawoll-Filiale in der niedersächsischen Stadt Göttingen, wo sich bereits vor 7 Uhr eine gut 50 Meter lange Warteschlange bildete. Zudem waren in manchen Geschäften Böller und Raketen schnell vergriffen.

Göttingen. Nach zwei Jahren Verkaufsverbot für Feuerwerk können Böller-Enthusiasten deutschlandweit seit Donnerstag wieder ihr Knallarsenal aufstocken. In der niedersächsischen Universitätsstadt Göttingen bildeten sich an mehreren Discountern am ersten Tag des Feuerwerksverkaufs vor Ladenöffnung lange Schlangen. Viele Artikel waren schnell vergriffen und mussten von Filialmitarbeitern aus dem Lager aufgefüllt werden. Viele Feuerwerkfans versuchten ihr Glück gleich bei mehreren Läden.

Vor dem Jawoll in Göttingen stehen um 7 Uhr bei Ladenöffnung etwa 70 Menschen. „Wir sind mit sechs Autos hier, hatten eine Stunde Anfahrt und warten seit 6.15 Uhr vor dem Laden“, berichtet eine Gruppe Jugendlicher aus dem Eichsfeld, die an zweiter Position in der Schlange stehen. Als der Markt öffnet, strömt die Menschenmenge in den hinteren Teil des Ladens und es beginnt ein unübersichtliches Greifen, Sichern und Horten von Feuerwerkskörpern.

Bei Jawoll in der Weststadt standen die ersten Feuerwerk-Enthusiasten schon eine Dreiviertelstunde vor Ladenöffnung um 6.15 Uhr vor der Tür. Diese Gruppe aus dem Eichsfeld hat an Silvester Großes vor. © Quelle: Sönke Matschurek

„Erstmal reinstürmen und greifen, was geht“

„Das war wie im Sommerschlussverkauf“, berichtet Dennis (39) aus dem Landkreis Göttingen anschließend. Sein Einkaufswagen ist halb voll und enthält eine Mischung aus Raketen, buntem Feuerwerk und klassischen Böllern. „Da hat man schon ein bisschen Panik, nicht alles zu bekommen.“ Sein Vorrat sei leer gewesen nach zwei Jahren Verkaufsverbot. Vor dem ersten Verkaufstag habe er deshalb die Prospekte verglichen und geschaut, wo es besonders preiswert ist. „Ohne Prospektvergleich geht heute nichts mehr. Man muss einfach wissen: Wie viel Schuss gibt es pro Euro?“.

Die Gruppe aus dem Eichsfeld geht sogar planvoll und koordiniert vor: „Erstmal reinstürmen und greifen, was geht.“ Dann passen zwei der Jungs auf die Einkaufswagen auf, während die restlichen vier am Eingang zum Lager darauf warten, dass neue Ware ausgegeben wird – die sie dann in einer Kette an die Einkaufswagen weiterreichen.

Sie freuen sich auf Silvester und wollen schon morgens mit dem Knallen beginnen. „Das ist die einzige Zeit, wo wir unserem Hobby legal nachgehen dürfen“, sagt Gustav (19). „Es ist sehr schön und erleichternd, dass Feuerwerk dieses Jahr auch im Einzelhandel verkauft wird.“ Nach ihrem Einkauf bei Jawoll wollen die Jungs noch zu Aldi und Lidl und schauen, was dort noch übrig ist. Doch mit einem Gewerbeschein haben sie auch im Internet bestellt – eine Palette voll gemischter Feuerwerkskörper. Insgesamt würden da schon 2500 Euro zusammenkommen.

Bei Jawoll in Göttingen standen die ersten Feuerwerk-Enthusiasten schon eine halbe Stunde vor Ladenöffnung um 6.30 Uhr vor der Tür. © Quelle: Sönke Matschurek

Viele Produkte sind schnell vergriffen

„Unser Lager ist schon zu 70 Prozent leer“, berichtet der Jawoll-Filialleiter Markus Maxara drei Stunden nach Ladenöffnung. An der Kasse wartet auch der Göttinger Tim (22) darauf, seinen Einkauf zu bezahlen. Er ist froh, Feuerwerk wieder im Laden kaufen zu können. „In einem Jahr habe ich mir mein Feuerwerk sogar selbst gebastelt, aus Stahlwolle und Magnesiumband. Wie im Chemieunterricht“, berichtet er. „Das war vor allem eins: hell.“

Einen vollen Einkaufswagen schiebt auch Isabel (22) vor sich her. Sie musste in den vergangenen Jahren trotz Verkaufsverbot nicht aufs Feuerwerk verzichten. „Opa hatte ein bisschen was gebunkert, sodass es immer was zum Knallen gab. Böller hat er immer ein paar im Schuppen, wegen der Mäuse.“ Jan (17) aus Göttingen hingegen ist eher enttäuscht. „Magere Ausbeute“, sagt er. „Ich wollte eigentlich 300 Euro hier liegen lassen, jetzt sind es nur 70 geworden. War alles schon vergriffen.“

Bei Jawoll in Göttingen standen die ersten Feuerwerk-Enthusiasten schon eine halbe Stunde vor Ladenöffnung um 6.30 Uhr vor der Tür. © Quelle: Sönke Matschurek

Baumärkte in Göttingen verkaufen dieses Jahr kein Silvesterfeuerwerk

Der Feuerwerksverkauf in Göttingen geht noch bis Samstag. Verkauft werden die Knallprodukte bei den Discountern der Stadt. Auf Anfrage äußert sich die Pressestelle von Aldi: „Aldi Nord richtet sein Angebot grundsätzlich nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden aus. Die Erfahrung zeigt, dass das Interesse an Feuerwerk zu Silvester sehr groß ist.“ Zu Nachfrage in diesem Jahr will sich die Pressestelle „aus Wettbewerbsgründen“ allerdings nicht äußern.

Während man vor der Corona-Pandemie Silvesterfeuerwerk außer im Fachhandel auch in vielen Baumärkten bekommen hat, ist das in diesem Jahr nicht überall der Fall. Viele Geschäfte haben ihr Sortiment aus Umwelt- und Tierschutzgründen bereinigt. So haben etwa Bauhaus und Hornbach bereits seit 2020 Feuerwerk aus ihrem Sortiment genommen und auch Obi verbannt die Böller „aus Gründen der Nachhaltigkeit“.

„Schon verrückt sich vorzustellen, dass wir alle das in den Himmel schießen“, sagt ein Jugendlicher aus einer Gruppe und blickt auf die vier Einkaufswagen voll mit Kartons und Verpackungen – und schiebt sie dann eilig zum Verladen Richtung Auto. Jawoll war schließlich nur der erste Stopp.