Rätselhafte Brände zerstören finnische Kirche und Wohnhaus – eine Leiche gefunden

Etwa 30 Menschen sollen in der Kirche gewesen sein, als das Feuer ausbrach: Am ersten Weihnachtsfeiertag ist in Finnland eine Kirche komplett abgebrannt. Laut Zeugen sollen mehrere Türen mit Seilen festgebunden gewesen sein. Etwa 20 Kilometer entfernt brannte zudem ein Wohnhaus ab. Dort wurde eine Leiche gefunden, wie die Polizei am Sonntagabend in einer Pressemitteilung verkündete.

Die Polizei ermittelt demnach zu einem möglichen Zusammenhang beider Ereignisse. Noch gehe man allen Szenarien ergebnisoffen nach. „Die Polizei bittet um Informationen zu einem burgunderroten Opel Astra aus dem Jahr 2020, der möglicherweise mit den Bränden in Verbindung steht“, heißt es in der Mitteilung.

Zeugen: Kirchentüren mit Seilen versperrt

Die abgebrannte Kirche befand sich in der finnischen Gemeinde Rautjärvi nahe der Grenze zu Russland. Laut dem Zeugen Kari Luumi waren neben ihm etwa 30 weitere Besucherinnen und Besucher in der Kirche. Der Priester habe mitten in der Predigt auf das Feuer aufmerksam gemacht, sagte er der Zeitung „Helsingin Sanomat“.

„Als wir aus der Kirche kamen, hat der Turm schon stark gebrannt“, erzählte Luumi demnach. Laut ihm war die Flucht erschwert worden, weil Türen mit Seilen versperrt waren. „An der Tür der Sakristei und an der Seite, an der eine Rollstuhlrampe ist, wurden Schnüre gespannt, damit man nicht herauskommt.“

Auch Sauli Varis, der ebenfalls am Gottesdienst teilnahm, berichtete der Zeitung davon: „Es war eine sehr dünne Schnur, aber so fest, dass der Gemeindevorsteher und ich versuchten, sie abzureißen. Wir konnten sie nur lockern.“ Das Seil habe aber keine gefährliche Situation verursacht. „Auch ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität konnten unter dem Seil durchkommen“, sagte er. Ob die Seile bereits vor Beginn der Messe gespannt waren, wisse er nicht.

Feuerwehr hat Seile nicht bemerkt

Die Feuerwehr bestätigte die Seile nicht. Er habe von den Anwesenden davon gehört, er selbst habe sie aber nicht bemerkt, sagte ein Sprecher. „Als die erste Rettungseinheit eintraf, stand die Kirche komplett in Flammen. Das Feuer war in der Nähe des Haupteingangs und des Glockenturms am stärksten“, so dessen Beschreibung.

RND/sf