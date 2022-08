In der Oder treiben unzählige tote Fische. Im Nationalpark Unteres Odertal herrscht Entsetzen. Auch Vögel und Säugetiere könnten dem Umweltgift zum Opfer fallen.

Schwedt. Schon beim Aussteigen liegt ein fischiger Geruch in der Luft. Auf der Wasseroberfläche glitzern weiße Flecken, die aus der Ferne an Reflexionen der Sonne erinnern. Bei genauerem Hinsehen wird klar: Hier hat ein Massensterben stattgefunden. Am Ufer der Oder in der Nähe von Criewen (Uckermark) stapeln sich Tausende Fische. Fast alle tot. Andere zucken noch, führen einen Überlebenskampf. Es fällt schwer, das mit anzusehen.

Wie konnte es dazu kommen? „Nach derzeitigem Erkenntnisstand können wir erkennen, dass der Ursprung in Polen liegt“, sagt Landesumweltminister Axel Vogel (Grüne), der sich am Freitag vor Ort ein Bild von der ökologischen Katastrophe macht. Das Fischsterben in der Oder ist nach Aussage von Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki offenbar durch die Einleitung von Chemie-Abfällen ausgelöst worden. „Es ist wahrscheinlich, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde, und das in voller Kenntnis der Risiken und Folgen“, sagte Morawiecki in einer am Freitag auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft.