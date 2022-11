Fliegende Fische: Großer Makohai springt vor der Küste von Neuseeland auf ein Boot

Wegen verdächtiger Person: Zwei Emirates-Flieger in Athen untersucht

Warnung vor einer „verdächtigen Person“: Am Athener Flughafen ist am Donnerstagabend an Bord eines Flugzeugs der arabischen Airlines Emirates Alarm ausgelöst worden. Ein weiterer Emirates-Flieger, der gerade in Richtung New York gestartet war, wurde zurück beordert und von zwei Kampffliegern nach Athen geleitet.