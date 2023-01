Florida: Schüsse bei Parade zum Martin-Luther-King-Gedenktag

Am Montag wurde in den USA der Gedenk- und Feiertag zu Ehren des 1968 ermordeten Bürgerrechtsaktivisten Martin Luther King begangen. Bei einer Parade in Florida ist es dabei zu einer Schießerei gekommen. Acht Menschen wurden dabei verletzt. Bei einer Massenpanik kam es außerdem zu weiteren Verletzten.