﻿Auf Schleuserjagd: mit der Bundespolizei an der sächsischen Grenze

Erzgebirge. Zwei Kilometer hinter der tschechischen Grenze am Rand der Bundesstraße 174 steht ein mannshoher Schwibbogen und begrüßt herzlich im Erzgebirge. Daneben steht Bundespolizist Heiko N. und winkt mit seiner Kelle. Ein weißer Kleintransporter mit tschechischem Kennzeichen und Rostflecken blinkt, der Fahrer stoppt neben dem Schwibbogen. Polizist N. begrüßt ihn auf Tschechisch, verlangt Pass und Führerschein. Dann lässt er den Mann die Hecktüren des Transporters öffnen. „Ist leer, kein Problem“, sagt Heiko N., und sein Kollege Steffen M.: „Könnten aber auch 15 Mann drinsitzen, man weiß nie.“

487 Geflüchtete an einem Tag aufgegriffen

Die beiden Bundespolizisten suchen an diesem Mittwochvormittag nach Schleusern, die Menschen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan in Kastenwagen und Kombis nach Deutschland bringen. Es ist noch nicht einmal Mittag, da haben sie und ihre Bundespolizeikolleginnen und ‑kollegen entlang der 592 Kilometer langen sächsischen Grenze zu Polen und Tschechien schon mehr als 200 Geflüchtete aus solchen Fahrzeugen geholt oder kurz nach dem Aussteigen in kleinen Gruppen in den Grenzorten aufgelesen. Das ist sehr viel – am Ende des Tages wird die Bundespolizei 487 Geflüchtete zählen, so viele wie noch an keinem Tag in diesem Jahr. Aber es fahren hier auch viele Autos auf der Autobahn, der Bundesstraße, über kleinere Grenzstraßen. „Man muss sich ja nichts vormachen“, sagt Bundespolizist Steffen M. „Es ist schon so, dass wir die Nadel im Heuhaufen suchen.“

Von Januar bis Juli reisten der Bundespolizei zufolge rund 12.000 Menschen unerlaubt nach Sachsen ein. Das waren mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2022. Fast alle von ihnen beantragten Asyl. Und zuletzt kam die übergroße Mehrheit dieser Menschen mithilfe von Schleusern.

Die Antwort der Landesregierung darauf sind mehr Kontrollen in der Grenzregion, seit Ende August auch mit verstärkter Unterstützung der Landespolizei. Wer aber einen Tag lang mit den Grenzprofis von der Bundespolizei unterwegs ist, der bekommt den Eindruck: Die Beamten versuchen, etwas an einer Stelle zu stoppen, an der es nicht zu stoppen ist.

18 Tage lange Flucht

Im Wald zwischen Sachsen und Tschechien liegt ein Dörfchen, Schmalzgrube heißt es. Hier hat die Bundespolizeiinspektion Chemnitz eines ihrer Reviere. Drinnen hängt ein Bild von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an einer niedrigen Wand. Davor sitzt Ahmad Alsbieh auf dem Boden und fummelt seine Schnürsenkel in die Schuhe. Alsbieh kommt aus Syrien und sagt, er sei 20 Jahre alt, einen Pass hat er nicht dabei. Am Vortag hat ihn die Bundespolizei zusammen mit 29 anderen syrischen Männern aus einem Kleintransporter geholt. Seitdem ist er hier, in Schmalzgrube, hockte bis eben mit sechs anderen aus seiner Gruppe in einem vielleicht 20 Quadratmeter großen Zimmer. Die Kleidung der Männer ist dreckig, einer hat große Schrammen im Gesicht, sagt, er sei auf der Flucht geschlagen worden.

Nach und nach nahmen die Beamten seit dem Vorabend von allen die Fingerabdrücke, machten Fotos, stellten etwas aus, was „Anlaufbescheinigung“ heißt und eine Art Beweis dafür ist, dass die Männer in Deutschland registriert sind. Während dieses Vorgangs waren die Syrer in Polizeigewahrsam, mussten abgeben, was sie bei sich hatten. Auch die Schnürsenkel, aus Sicherheitsgründen.

Auf dem Bundespolizeirevier in Schmalzgrube: Eine Gruppe Geflüchteter wurde registriert, nun geht ihre Reise weiter. © Quelle: Raik Schache

Jetzt – die Männer haben Asyl beantragt, die Polizei ist für sie nicht mehr zuständig – bekommen sie ihre Habseligkeiten zurück. Bei den meisten beschränkt sich das auf drei Dinge: Schnürsenkel, Handy, Ladegerät. Alsbieh hat Probleme mit dem Schnüren, denn die schwarzen Fäden sind an den Enden so aufgedröselt, dass sie kaum durch die Löcher in seinen Turnschuhen passen. Irgendwann ist er fertig und steigt mit sechs anderen Geflüchteten wieder in einen Transporter, dieses Mal in einen mit Sitzen und Sicherheitsgurten. Im Auto der Bundespolizei geht es von Schmalzgrube aus zum nächsten Bahnhof, Haltepunkt heißt so etwas in dieser Gegend, und mehr ist es auch nicht.

Am einzigen Gleis zeigt ein Bundespolizist auf die Anzeige: In einer guten Stunde, 12.17 Uhr, fährt der Zug nach Leipzig. Dort werden Alsbieh und die anderen in der Erstaufnahmeeinrichtung erwartet. Das Ticket hat man ihnen ausgedruckt. „Tschüs und goodbye“, sagt der Bundespolizist und geht. In ein paar Stunden wird für die sieben Männer eine 18 Tage lange Reise zu Ende sein, jedenfalls vorerst.

Ahmad Alsbieh ist seit vielen Tagen unterwegs, jetzt steht er vor seiner letzten Etappe an einem deutschen Regionalbahnhof. © Quelle: Raik Schache

Die sieben Syrer stehen exemplarisch für das, was gerade an den sächsischen Außengrenzen passiert – und was viele Hundert Kilometer weit weg seinen Anfang nimmt. Es ist schwer, mit den Männern darüber zu sprechen, denn sie alle verstehen nur Arabisch, ein wenig klappt die Verständigung per Übersetzungsapp auf dem Handy. Die Männer waren, wie sie sagen, vor Beginn ihrer Reise nach Deutschland zusammen in der Türkei, manche erst seit ein paar Monaten, andere einige Jahre. Zurzeit machen sich wieder viele Menschen aus Syrien von der Türkei aus auf den Weg nach Mitteleuropa, denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte angekündigt, Syrer in ihre Heimat abzuschieben.

Die sieben Männer, die schließlich im Bundespolizeirevier Schmalzgrube landeten, wählten den Weg über den Balkan, Bulgarien, Serbien, Ungarn, die Slowakei, Tschechien, Deutschland. Die letzten Stunden waren sie in dem Transporter unterwegs, mit 29 anderen. Immer ein paar von ihnen, so sagen sie es, konnten auf einer hölzernen Sitzbank über den Rädern sitzen, die anderen mussten stehen. Der Mann, der den Wagen lenkte, sei halt jemand gewesen, bei dem man mitfahren konnte. Ganz normal findet Alsbieh das, der jetzt an einem deutschen Regionalbahnhof auf den Zug wartet.

Bundespolizisten sehnen sich nach geordneter Welt von gestern

Am Schwibbogen an der Bundesstraße 174 stehen zur selben Zeit die Bundespolizisten Heiko N. und Steffen M. und finden all das schon lange nicht mehr normal. Die beiden Beamten sind seit rund 30 Jahren im Dienst. Und sie wünschen sich eine Zeit zurück, in der ihre Arbeit noch einfach war. In der es Grenzkontrollen gab, in der man nach Visa und Einreisepapieren fragte. Wer keine hatte, kam nicht rein, so einfach war das, sagen sie. Und in den Wäldern rannte man den Rumänen hinterher, die mal drei oder vier Menschen auf einmal über die grüne Grenze zu schleusen versuchten.

Alte Möbel, sonst nichts: Bundespolizist Steffen M. kontrolliert die Ladefläche eines kleinen Lkw. © Quelle: Raik Schache

Jetzt sind Heiko N. und Steffen M. immer noch auf der Suche nach Schleusern, aber nach solchen, die auf einmal 19, 20 oder 25 Menschen in Autos oder Transportern verstecken – alles in den vergangenen Tagen passiert. Am Dienstag fand die Bundespolizei nahe Zittau 49 Menschen auf sieben Quadratmetern Transporterladefläche, 20 Kinder waren darunter, einige nicht älter als drei Jahre. Zwölf Stunden lang waren sie den Ermittlungen zufolge in dem Wagen gewesen, hatten schon die Gummidichtungen rausgerissen, um bei fast 30 Grad Außentemperatur besser Luft zu bekommen.

Eine Welt mit einer Million Fluchtgründen

Die Menschen kommen zum Beispiel, weil sie keine Hoffnung auf Zukunft in ihrer Heimat haben. Manche, weil sie verfolgt werden, und andere, weil ihre Familien schon da sind. Die Bundespolizisten stehen an der deutschen Grenze – neben dem Schwibbogen und anderswo – einer Welt mit einer Million Fluchtgründen gegenüber. Auf der in Marokko die Erde bebt, in Libyen Dämme brechen und in der Ukraine Krieg ist. Und es sind längst nicht nur sie selbst, die sich fragen, ob sie die Richtigen sind angesichts dieses Lagebilds.

Kürzlich hat Steffen M. zusammen mit seinen Kollegen die Nadel im Heuhaufen gefunden, wieder einmal. Vor gut einer Woche war das, nicht weit vom Schwibbogen an der Bundesstraße 174 entfernt hielten sie einen Transporter mit deutschem Kennzeichen an, ein Leihwagen. Auf der Ladefläche waren 25 Syrer. Polizist M. schüttelt den Kopf, als er davon erzählt, sechs Kinder seien dabei gewesen. „Wir öffnen solche Türen schon immer mit einem mulmigen Gefühl“, sagt er. Weil die Bedingungen für die Menschen in den Transportern lebensgefährlich sind. Und weil die Schleuser den Beamten gefährlich werden können. Manchmal laufen sie nur weg, springen aus ihren noch rollenden Autos. Manchmal sind sie bewaffnet. Immer mehr von ihnen kommen, wenn die Polizei sie festnehmen kann, in Untersuchungshaft.

Amtsgericht Görlitz bearbeitet mehr Schleuserfälle

Wie es danach mit den Schleusern weitergeht, davon kann Ulrich von Küster erzählen. Er ist Richter am Amtsgericht Görlitz, verhandelt immer häufiger gegen Schleuser. Insgesamt gab es an seinem Gericht in diesem Jahr 96 neue Schleuserfälle, vergangenes Jahr waren es zu dieser Zeit 44. „Es wird ja leider nicht weniger, auch wenn wir zunehmend mehr Schleuser in Untersuchungshaft schicken“, sagt von Küster. Es würden nicht weniger, „weil es zu viele arme Menschen gibt, die schnelles Geld verdienen wollen“. Oft würden sie von Schleuserorganisationen angeworben. Viele wüssten nicht genau, worauf sie sich einließen, seien, wenn sie nach Monaten der Untersuchungshaft vor von Küster säßen, schockiert von den Konsequenzen ihres Tuns.

Und diese Konsequenzen gibt es immer öfter, denn für die Fahrer ist das Schleusen in den vergangenen Jahren risikoreicher geworden. Noch vor zwei Jahren war es etwa an der polnischen Grenze üblich, dass Schleuser Geflüchtete in Polen herausließen und zu Fuß in Richtung Deutschland schickten. Inzwischen, sagt von Küster, gebe es fast nur noch sogenannte Garantieschleusungen. Bei denen müssten die Fahrer Videos der Geflüchteten drehen, etwa vor deutschen Ortsschildern, das wisse man aus der Handyauswertung. Solche Videos seien dann der Beweis dafür, dass die Arbeit getan sei. Zwischen 5000 und 10.000 Euro kostet eine Schleusung pro Person, sagt von Küster. Doch das ganze Geld fließe erst nach den Beweisvideos. Ein Bruchteil davon bekomme der Schleuser – und gar nichts, wenn er gefasst werde. Ideal für die Hintermänner.

Malen, während die Finger ihrer Mutter gescannt werden: Kinder aus Syrien in der Bundespolizeiinspektion Chemnitz. © Quelle: Raik Schache

Was also tun? Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) fordert seit Monaten stationäre Grenzkontrollen. Für den Sächsischen Flüchtlingsrat verschlimmern mehr Kontrollen die Situation nur – sie führten dazu, dass sich die verzweifelten Menschen alternative Wege suchten, die meist noch unwürdiger und grausamer seien. Auch bei der Bundespolizei selbst glauben sie nicht recht, dass stationäre oder auch bloß verstärkte Kontrollen etwas ändern würden. Sie glauben, dass es politische Änderungen brauche, am Asylgesetz etwa. Und sie wünschen sich mehr Zeit für das, was sie als ihre eigentliche Arbeit begreifen – draußen unterwegs zu sein. Er sei, sagt Heiko N. am Schwibbogen, heute das erste Mal seit Wochen auf Streife. Normalerweise sei einfach zu viel bei der Registrierung von Geflüchteten zu tun.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.