Flüchtlingscamp in Abuja abgerissen – wie geht es für obdachlose Familien weiter?

Abuja. Es war ein windiger Morgen Ende vergangenen Jahres mitten in der Trockenzeit. Rifkatu Andruwus saß mit ihren Kindern vor ihrer Hütte im Flüchtlingslager Durumi in Abuja. In der nigerianischen Hauptstadt hatte sie vor Jahren Zuflucht vor den Kämpfen gefunden, die sie aus ihrer Heimat im Nordosten des Landes vertrieben hatten.

An diesem Morgen im Dezember stürmten jedoch plötzlich Sicherheitskräfte in das Lager – gefolgt von Bulldozern. Sie gaben der siebenköpfigen Familie gerade einmal etwa eine halbe Stunde Zeit, ihre Sachen zu packen und zu gehen, bevor die Fahrzeuge ans Werk gingen. Die Hütte der Andruwus fiel der Räumung ebenso zum Opfer wie rund 200 weitere Unterkünfte. „Sie schickten Leute zu uns, die uns sagten, dass wir zusammenpacken müssten“, sagt Rifkatu Andruwus. „Dann fingen sie an mit dem Abreißen.“

Das Vertriebenenlager Durumi in Abuja war Andruwus Zuhause, seit ihre Familie vor zehn Jahren vor der Gewalt im Bundesstaat Borno im Nordosten des westafrikanischen Landes geflohen war. Kämpfe zwischen islamischen Extremisten und den nigerianischen Sicherheitskräften hatten sie dort um ihr Leben fürchten lassen. Andruwus selbst entkam dem Tod nur knapp. Ein Sohn und ein Enkel schafften es nicht, sie wurden bei einem Angriff der islamistischen Kämpfer getötet.

Zwangsräumungen laut Amnesty International illegal

Nach zuvor eher gezielten Angriffen auf Militär- und Polizeieinrichtungen hatten die Islamisten der Boko Haram 2009 ihren Feldzug für die Einführung der Scharia und gegen westliche Bildung ausgeweitet. Seitdem wurden UN-Angaben zufolge mindestens 35.000 Menschen getötet und mehr als zwei Millionen in die Flucht getrieben.

Wie Rifkatu Andruwus. Jetzt ist die Familie erneut vertrieben. Seit dem Abriss von Durumi im Dezember lebt sie – ebenso wie Hunderte andere frühere Bewohnerinnen und Bewohner des Lagers – auf der Straße. Eine andere Unterkunft oder eine Entschädigung haben die Behörden nicht bereitgestellt.

Verteidigt wird die Räumungsaktion mit Sicherheitsgründen und einem Konzept zur Förderung des Wirtschaftswachstums. So werden immer wieder Slums und Barackensiedlungen abgerissen. Doch die jüngsten Maßnahmen hätten besonders angreifbare Menschen getroffen, protestieren Aktivisten. Sie fordern alternative Unterbringung oder zumindest eine Entschädigung der Vertriebenen.

Die Zwangsräumungen seien illegal, beklagt etwa Amnesty International. Sie würden oft ohne vorherige Ankündigung durchgeführt, und den Menschen, die ihre Unterkünfte verlieren, werde keine Alternative angeboten. Amnesty sieht versteckte Ziele hinter den Aktionen: „Viele der Abrisse in und um Abuja sind nur ein Versuch, den Armen Land wegzunehmen und es den Reichen zu geben“, sagt der geschäftsführende Landesdirektor der Menschenrechtsorganisation, Isa Sanusi.

Überleben wird ohne Dach über dem Kopf immer schwieriger

Die Behörden verwiesen oft auf Sicherheitsprobleme oder Drogenproblematik als Vorwand für die Vertreibungen. Und dass die Menschen nun ohne Obdach dastünden, zeige, dass es vor den Zwangsräumungen keine Pläne für Umsiedlungen oder Entschädigungen gegeben habe.

Das Lager Durumi beherbergte nahezu 2000 Vertriebene aus anderen Teilen des Landes. Von den Behörden sei in den vergangenen Jahren aber keine Unterstützung gekommen, sagt Ibrahim Ahmadu, der eine Art Vorsitzfunktion für die Bewohnerinnen und Bewohner übernommen hatte. Die Menschen hätten von dem gelebt, was Hilfsorganisationen und private Spender ihnen brachten.

Viele der Familien, die bis Dezember in Durumi lebten, streiften jetzt obdachlos durch die Straßen, sagt Gabriel Ogwuche von der Hilfsorganisation SOYD, die gegen den Abriss von Vertriebenenunterkünften kämpft. Die Jugendlichen seien so mehr denn je sozialen Missständen wie Drogenmissbrauch, Gewalt und Kriminalität ausgesetzt.

Durch die Sicherheit der Unterkunft in Durumi schaffte es Andruwus Familie, irgendwie über die Runden zu kommen: dank Spenden, aber auch mit Hilfsarbeiten, als Tagelöhner oder mit kleinem Handel. Ohne ein Dach über dem Kopf wird das Überleben immer schwieriger.

„Jetzt suchen wir Hilfe bei der Regierung“, sagt der 18-jährige Ibrahim Zakaria, dessen Familie beim Abriss von Durumi ebenfalls ihr Zuhause verloren hat. „Aber es kommt keine Hilfe.“ Manche sehen nun keinen anderen Ausweg mehr als zurückzukehren, von wo sie einst flohen – trotz der anhaltenden Gewalt in Borno.

