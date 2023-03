﻿500 Flüchtlinge auf 7500 Einwohner: Kleinstadt in Niedersachen befürchtet Überlastung

Das Land Niedersachsen will 500 Geflüchtete in der Kleinstadt Bad Sachsa unterbringen. Die Bewohner des 7500-Einwohner-Städtchens im Harz befürchten Einbußen für den Tourismus – und ungebetenen Besuch aus dem nahen Thüringen.

Bad Sachsa. „Wenn die Flüchtlingsunterkunft in der geplanten Größenordnung kommt, wird es hier Unruhen geben.“ Lutz Rockendorf sitzt im Speisesaal seines Hotels Sonnenhof. Es ist eines von vielen in Bad Sachsa, einer Kleinstadt im Südharz. Hölzerne Balkongeländer vor den einzelnen Zimmern verkleiden das dreistöckige Gebäude. Auch drinnen sind die Wände teilweise mit Holz verkleidet, es hängen Ölgemälde an der Wand, und in der Lobby stehen gepolsterte Sessel vor einem Kamin. Die Ruhe, die das Hotel verspricht, könnte aber bald verloren gehen. Weniger als 300 Meter vom Sonnenhof entfernt sollen 500 geflüchtete Menschen eine ehemalige Kurklinik und ein Nebengebäude beziehen. Rockendorf stellt die Frage, die womöglich ganz Bad Sachsa beschäftigt: „Wie verändert das unsere Stadt?“

Der Weg zum zukünftigen Asylheim führt eine Anhöhe am nördlichen Rand von Bad Sachsas Kernstadt hinauf. Unten weist ein dreieckiges Verkehrsschild die Steigung aus: 18 Prozent steht in der rotumrandeten Fläche. Bäume säumen den Weg, es sind kaum Häuser zu sehen. An diesem Montag im März liegt eine dünne Schneedecke auf Teilen des Gehwegs. Dicke Schneeflocken bewegen sich träge durch die frische Bergluft. Nur das Knirschen der eigenen Schritte im Schnee ist zu hören und hin und wieder Vogelzwitschern, sonst ist es komplett still. Oben angekommen sind Fachwerkhäuser zu sehen, dazu Hotelgebäude und Villen im Jugendstil. Und mittendrin ist die ehemalige Kurklinik.

Kurklinik wird zum Asylheim: In dieses Gebäude sollen voraussichtlich im Mai 400 geflüchtete Menschen einziehen. © Quelle: Max Baumgart

Ein Zwiebelturm ragt in der Mitte der Fassade in die Höhe. Links daneben ist ein Anbau mit großer Glasfront, in der sich der Eingang befindet. Ein orangener Äskulapstab – ein Stab, um den sich eine Schlange windet – lässt auf die frühere medizinische Nutzung des Gebäudes schließen. Noch wird im Gebäude gearbeitet, laut Landesaufnahmebehörde (LAB) Niedersachsen sind es letzte Maßnahmen für den Brandschutz. Bis zu 400 Asylsuchende sollen dort ein Dach überm Kopf bekommen. Weitere 100 Geflüchtete sollen in eine Villa ein paar Häuser weiter einziehen, die LAB konnte aber noch keinen Mietvertrag mit dem Besitzer schließen. Der Einzug in der Hauptunterkunft ist laut der Behörde für das zweite Quartal des Jahres geplant. In einer Stellenausschreibung des Arbeiter-Samariters-Bunds (ASB), der die Geflüchteten betreuen wird, ist ein konkretes Datum zu finden: 1. Mai.

Geflüchtete? Okay. 500? Zu viel!

Weitere 500 geflüchtete Menschen in der Stadt – diese Anzahl ruft bei den meisten Einwohnerinnen und Einwohner Sorgen hervor. Bad Sachsa hat bereits 200 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind. Zudem sind 100 Asylsuchende aus anderen Ländern in der Stadt. Insgesamt leben ungefähr 7500 Menschen in Bad Sachsa, 5600 davon in der Kernstadt. Wenn die neuen Geflüchteten dazukommen, steigt ihr Anteil an der Bevölkerung in der Kernstadt auf knapp 15 Prozent. „Es ist niemand gegen die Flüchtlingsunterkunft, aber gegen die Anzahl 500“, sagt Bürgermeister Daniel Quade (FDP). Er ist der Meinung, dass Bad Sachsa maximal 150 bis 200 Geflüchtete aufnehmen kann, ohne sich zu überlasten.

Integrationsarbeit: Ukrainerinnen und Ukrainer bei einem Deutschkurs im „Lutherhaus“ in Bad Sachsa. © Quelle: Max Baumgart

Die Unterkunft ist eine Außenstelle des Grenzdurchgangslagers Friedland und somit eine Erstaufnahmeeinrichtung. Die Asylsuchenden sollen zwei bis vier Monate dort bleiben, bevor sie auf andere Kommunen verteilt werden. So leben in einem Jahr ungefähr 1500 verschiedene Menschen in der ehemaligen Klinik. Der Mietvertrag ist auf zehn Jahre geschlossen, optional kann die LAB ihn zweimal um fünf Jahre verlängern. Wer soll in dem Asylheim untergebracht werden? Die Behörde spricht von überwiegend vulnerablen Gruppen, also unter anderem Menschen mit Behinderung oder auch allein reisende Frauen. Weil das Gebäude barrierefrei ist, biete sich das an. Die Menschen können aus allen Ländern der Welt kommen. Aber weil das Land Niedersachsen aktuell keine Geflüchteten aus der Ukraine aufnimmt, werden zumindest in nächster Zeit keine nach Bad Sachsa kommen.

Die Verwaltung der Kleinstadt steht vor einer Mammutaufgabe. Drei Personen sind für das Meldewesen im Ordnungsamt zuständig. Für sie bedeutet das Asylheim Tausende An- und Abmeldungen pro Jahr, die wegen der Sprachbarriere besonders zeitaufwendig sind. „Eine enorme Belastung für die Stadt“, nennt es Bürgermeister Quade. Abgesehen davon könnten die Geflüchteten dem Tourismus in Bad Sachsa schaden.

55 Prozent der Arbeitsplätze sind vom Tourismus abhängig

Vereinfacht gesagt, verkauft Bad Sachsa den Touristen Ruhe, Entspannung und Gesundheit. Die Kleinstadt ist ein Kurort mit zertifizierter, gesundheitsfördernder Luft – laut „Focus Gesundheit“ sogar der Top-Kurort 2023. Früher hatte die Stadt elf Kurkliniken, heute keine einzige mehr – die letzte war die zukünftige Flüchtlingsunterkunft. Eine Entwicklung, die auf eine Gesundheitsreform in den 90er-Jahren zurückgeht. „Die starke Säule des Kurorts ist noch vorhanden, und daran wollen wir festhalten“, sagt Karen Ruppelt, Teamleiterin der Tourist-Information Bad Sachsa. „Heute verordnet man sich selbst Entschleunigung und Ruhe.“

Tourismus-Hotspot im Südharz: Karen Ruppelt, Teamleiterin der Tourist-Information Bad Sachsa, sieht im Kurangebot der Kleinstadt eine Säule des örtlichen Tourismus. © Quelle: Max Baumgart

Selbst verschriebene Kuren sind nicht das einzige, was Menschen in die Kleinstadt zieht. Aber am Ende ist es das relevanteste Geschäft. Nur: Wie erholsam wird es bleiben, wenn mitten ins Kurgebiet zwischen all den Hotels eine Unterkunft mit 500 Geflüchteten steht? „Es wird den einen oder anderen Gast sicher abschrecken“, sagt der Hotelier Rockendorf, der auch stellvertretender Bürgermeister Bad Sachsas ist und für die FDP in Kreistag des Landkreises Göttingen sitzt. „Für die Zukunft des Tourismus könnte das ein starker Dämpfer sein.“ Und vom Tourismus seien 55 Prozent der Arbeitsplätze in der Stadt direkt oder indirekt abhängig.

In der Fleischerei Lambertz steht Anja Pajonk hinter der Verkaufstheke, auf der sich verschiedene Konserven stapeln. Würstchen und Fleischsalate liegen hinter den Scheiben in der Auslage. Zur Mittagszeit verbringen viele Menschen ihre Pause bei ihr im Laden. Dass sich ein Gast über das Asylheim aufregt, habe sie noch nicht mitbekommen. „Höchstens hin und wieder ein Spruch“, sagt sie. Ein Gespräch mit einigen der Einwohnerinnen und Einwohner, die gerade ihr Mittagessen genießen, bestätigt ihre Aussage. Es herrscht keine Aufregung, sondern Besorgnis. Und die Menschen sind nicht nur wegen Bad Sachsa und dem Tourismus besorgt.

Mit Schnitzel oder Currywurst: In der Fleischerei Lambertz verbringen viele Menschen in Bad Sachsa ihre Mittagspause. © Quelle: Max Baumgart

„Das passt hier nicht rein. Ich stelle mir das nur als Chaos vor“, sagt einer der Gäste über die Flüchtlingsunterkunft. Seinen Namen möchte er nicht nennen. „Ich habe selbst eine Zeit lang im Asylheim gelebt. Ich weiß, wie das ist“, berichtet er mit leichtem Akzent. Das sei in Hamburg gewesen. Seit ein paar Jahren lebe er in Bad Sachsa. Er findet es besser, Asylsuchende in Großstädten unterzubringen, weil sie dort eher Anschluss finden können: „Das hier ist für die doch ein Gefängnis.“

Auch Bürgermeister Quade äußert Kritik. Für die 400 Geflüchteten, die in der ehemaligen Klinik unterkommen sollen, gibt es weniger als 100 Zimmer. Vier oder sechs Betten stehen jeweils in den Räumen. Zu Klinikzeiten waren es Einzel- oder Doppelzimmer. Quade nutzt das Wort „eingepfercht“. So viele Menschen aus verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Religionen auf so wenig Raum – da seien Konflikte programmiert.

Spielball der politischen Ränder?

Seine Kritik an der LAB geht aber noch weiter. „Der Informationsfluss ist eine Katastrophe“, sagt Quade. Zweimal habe er zum Beispiel wichtige Informationen erst über Pressemitteilungen bekommen. Die Kommunikation mit dem Leiter der Unterkunft selbst lobt er hingegen. Alle vier Wochen würden sich laut Quade die beiden Männer treffen. Der Bürgermeister hat bei der Planung des Asylheims jedoch kein Mitspracherecht. Alle Entscheidungen werden ohne ihn gefällt. Die LAB sowie das niedersächsische Innenministerium versichern aber auf Anfrage dieser Zeitung, dass sie die Sorgen der Menschen in Bad Sachsa ernst nehmen. Quade wirkt davon nicht überzeugt.

Kritik an der Landesaufnahmebehörde: Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade darf bei der Planung des Asylheims nicht mitreden. Er fühlt sich zudem schlecht von der Behörde informiert. © Quelle: Max Baumgart

„Dass wir zum Spielball der politischen Extreme werden könnten, gibt mir persönlich mehr zu denken als die Geflüchteten, die hierherkommen“, sagt Quade. Bad Sachsa liegt direkt an der Grenze zu Thüringen, wo es eine aktive rechtsextreme Szene gibt. Entsprechende Gegendemonstrationen der Antifa aus Göttingen würden seiner Meinung nach folgen. „Das passt hier überhaupt nicht hin“, sagt er. „Das wäre der touristische Super-GAU.“ Tatsächlich hat der AfD-Kreisverband Göttingen das Thema schon entdeckt. Noch im März möchte die Partei einen kleinen Infostand in Bad Sachsa über die Flüchtlingsunterkunft aufbauen.

Aktuell herrscht noch Ruhe in der Kleinstadt im Harz. Abwarten lautet die Parole aus dem Rathaus: „Wir müssen erst einmal sehen, wie es sich entwickelt.“ Und auch einen Steinwurf von der ehemaligen Kurklinik entfernt im Hotel Sonnenhof ist Rockendorf noch zuversichtlich: „Bis jetzt haben wir noch jede Krise überstanden.“

Dieser Artikel ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.