Polizei schießt bei Einsatz in Flüchtlingsunterkunft auf einen Mann - schwere Verletzungen

Hannover. Die Polizei hat bei einem Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover auf einen Mann geschossen und diesen schwer verletzt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen mitteilte, war der Mann mit einem Messer auf die Einsatzkräfte zugegangen und habe auf eine Ansprache nicht reagiert. „Es wurde eine Schusswaffe eingesetzt“, sagte die Sprecherin. „Die Person ist schwer verletzt und jetzt im Krankenhaus.“ Polizeikräfte seien nicht verletzt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei war den Angaben zufolge um 6.48 Uhr zu der Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Vinnhorst gerufen worden, weil eine Person gegen die Hausordnung verstoßen haben soll. Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ trafen die Polizeikräfte dort auf einem 25-jährigen Mann, der offenbar in den Streit verwickelt war. Wie viele Schüsse die Polizei auf den Mann abfeuerte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, wie Polizeisprecherin Janique Bohrmann gegenüber der „Haz“ erklärte.

Polizei macht noch keine Angaben zur Identität des Verletzten

Laut dem Bericht der Zeitung, hat eine Mitarbeiterin des gegenüberliegenden Supermarkts, um kurz nach 7 Uhr drei bis vier Schüsse gehört. Ein Bewohner des Heimes sagte demnach, dass etwa 300 bis 400 Personen aus unterschiedlichen Länder in der Unterkunft leben würden. Am Vormittag hatten die Bewohnerinnen und Bewohner demnach noch keine Informationen über den Vorfall bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren noch unklar, auch zur Identität des Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Ermittlungen wurden eingeleitet.

RND/dpa/ar/haz