Flughafen Canberra nach Berichten über Schüsse evakuiert

Nach mutmaßlichen Schüssen wurde der Flughafen Canberra am Sonntag evakuiert. Eine Person sei festgenommen worden. (Symbolbild)

In der australischen Hauptstadt Canberra musste am Sonntag der Flughafen evakuiert werden. Zuvor berichteten Zeugen über mindestens drei Schüsse am Check-in. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.